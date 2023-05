Celebran a 'madres especiales' en CAM de Orizaba

Con la realización de concursos de baile, juegos y flores, más de 40 mamás del Centro de Atención Múltiple (CAM) "Bertha Lapa Navarro" festejaron el Día de las Madres en Orizaba y reconocieron su incansable labor poco valorada por la sociedad.

Con la lectura de un poema, se destacó la importancia de ver los logros de sus hijos y continuar viendo de frente la vida; "superar algo que piensas que no lo va a lograr, siéntete la mamá más orgullosa del mundo aunque esto pareciera imposible de escribir, porque ustedes lo han vivido, ven esa parte cuando ven a su hijo hace algo que dice es que no va a poder, pero cuando lo llega a hacer qué sienten como mamá, sienten que el mundo de verdad las ilumina mucho".

La titular de la agrupación Trotamundos sin Límites Orizaba, Isabel Oyuki Nieto Zárate, indicó que en la gran mayoría de las escuelas se llevó a cabo los festivales conmemorativos al Día de Las Madres, pero la percepción es que cuando sus hijos tienen una discapacidad prácticamente son relegadas y no son tomadas en cuenta.

"Hoy en día todas las mamás deben de ser festejadas, veo que el gobierno se olvida, se olvida la ciudadanía de que existen estas mamás tan valiosas.

"Al escuchar que esas mamás valen el doble y el triple y yo creo que el mil porque de verdad ser un madre de un niño con discapacidad las lleva a ser más que una madre sino una guerrera, una luchadora por ese hijo que tiene a su lado".

Nieto Zárate recordó que su vida cambió hace ocho años tras un accidente automovilístico; desde ese momento se ha involucrado en temas de discapacidad y ha podido adaptarse y seguir impulsando a otras mujeres para salir adelante, toda vez que en algunos de estos casos son mamás solteras que se hacen cargo de sus hijos.

"Veo que sí es difícil, que tienen también ellas que de verdad ser aceptadas y tomadas en cuenta porque es una doble labor en la cual al levantarse temprano, el estar atendiendo, a veces ellas mismas no disfrutan tampoco de un tiempo libre porque un niño con discapacidad merece mucha atención; no es porque no quieran, sino porque también a veces los excluyen".

Por su parte, Carolina Daniela Flores Murga, recién nombrada directora del CAM, explicó que actualmente se cuenta con una matrícula de 68 alumnos los cuales realizan su mejor esfuerzo por aprender enmedio de sus capacidades, siempre apoyados por el amor de sus mamás.

"Atendemos desde el nivel inicial,maternal, preescolar, primaria los seis grados, secundaria los tres grados y posteriormente tenemos lo que es formación laboral; estos 68 niños están distribuidos en los siete grupos y contamos con niños con síndrome de down que es nuestra mayor población, espectro autista, niños con discapacidad motora, con discapacidad auditiva y visual".

Por último, felicitó a las madres de familia por partida doble, ya que se reconoce, se valora y se respeta.

"Nosotros constantemente las estamos reconociendo, alentando o apoyamos, les damos pláticas de sensibilización en las que les pedimos que no se rindan, tienen unos angelitos atrás de ella que las necesitan y ellas deben de ser fuertes y estar siempre para sus niños", concluyó.