Castelán asegura que, en próximas horas, se caería candidatura de Diez Francos

"Está en manos del Tribunal prácticamente que el candidato a la presidencia municipal de la alianza Va por México, el día de hoy o permanece o el mismo TEV le retira la candidatura. Sugiero que estemos pendientes, pues hay el riesgo de que el día de hoy la alianza que representa el PRI, PAN y PRD se quede sin candidato".

El candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia dijo que tiene conocimiento que hay "mapacheo" de parte de esta alianza PRI- PAN- PRD y es que también se le señala de uso de recursos públicos desde el inicio de la campaña y no dudan que en la recta final puedan hacer el reparto de las despensas y dinero a jefes de manzana.

"Me hubiera gustado que esta campaña fuera fundamentalmente con propuestas, con una real competencia entre partidos y candidatos, pero la guerra sucia ha imperado, hay acciones fuera de lugar donde denostan que hay falta de liderazgo, de compromiso para la ciudadanía. Era frecuente que en los barrios alejados al centro, la población nos expresó que era bueno que no se presentaran los candidatos de la otra alianza, porque tenían muchos reclamos que hacerles por el abandono y descuido, y no era posible que ahora pidieran el voto".

Castelán Crivelli, destacó que es mentira también lo que promete el candidato a la diputación federal de la alianza Va por México, pues no ayudará al distrito ya que no lo quiso hacer con la ciudad de Orizaba.

El candidato de la esperanza, pidió a los votantes que le otorguen el voto el próximo 6 de junio, pues Orizaba vivirá la verdadera transformación con justicia social la cual generará Bienestar.

