A pesar de problemas en el magisterio, se sigue echando culpas a gobiernos anteriores

Aunque en el magisterio se sigue teniendo todo tipo de problemas, la respuesta es siempre que la culpa es de los anteriores gobiernos, señaló el dirigente del Sindicato Unificador de Trabajadores de al Servicio del Estado y Magisterio (SUTSEM), Ricardo Díaz Herlindo.

"Todos (los gobiernos) tienen fallas y defectos. No quiero decir que los de antes no hayan tenido, también, pero ahora se fundamenta todo en echarle la culpa que fueron los de antes", indicó.

Mencionó que constantemente se señala que ya no hay venta de plazas, que eso era antes, pero recientemente se descubrió que hay venta de plazas, pero no sé investiga nada ni a nadie.

Recordó que también se descubrió el caso de una persona que era proveedora de varios artículos con dependencias como la Secretaría de Salud y el DIF estatal, y recibió contratos millonarios.

"La contratista que nunca apareció y al final tuvieron que darla de baja porque estaba en Poza Rica, supuestamente en su plaza, pero apareció en Xalapa, cobrando su posición de ubicación laboral y ya la encubrieron, ya la taparon, ya la taparon y ya no sale nada", recordó.

Consideró que ya no es válido seguir echando culpas atrás, cuando han surgido casos de corrupción y de los que no se sabe nada, presuntamente investigan pero no se sabe más de esos casos, entonces los tapan.