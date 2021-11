"Siempre lo hemos hablado en el Consejo Coordinador Empresarial, la caseta de Fortín en lugar de ayudar perjudica a toda esta zona comercial de las Altas Montañas. En todas las reuniones nuestro mayor esfuerzo es porque se quite esta casete, pero si no lo logramos estamos pidiendo también que crezca en carriles, porque el servicio que está dando no es el adecuado".

Recordó que el traslado de mercancías se hace por la vía Puebla-Veracruz, por lo que es el paso obligado para el sur-sureste del país, pero al llegar a Fortín se encuentran con el "cuello de botella" que provoca la caseta.

Comentó que ante esa problemática deberían ampliarse los carriles para el cobro y así no se entorpecería tanto el tráfico, similar a lo que se hizo en la de San Martín Texmelucan que tiene diez carriles, mientras que la de Fortín sólo tiene cuatro de cada lado.

Mencionó que los empresarios y la misma población quisieran que llegara turismo a la zona para generar derrama económica, pero el que haya filas enormes para pasar desalienta esta parte.

Incluso, comentó, cuando se le pide apoyo a la Guardia Nacional para que ayude en el desfogue, argumentan que no tienen personal.

El representante de los empresarios de Córdoba agregó que a eso se suman además los accidentes que se registran en la autopista y que vienen a complicar todavía más la situación de tráfico.