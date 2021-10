Luego de la captura de imagen de una cría de tigrillo en la reserva natural Punta de Cielo , en Zongolica , el biólogo Miguel Ángel de la Torre Loranca exhortó a la población y paseantes a no capturar las crías.

"El turismo de naturaleza no es enjaular los animales silvestres. Sí realizamos expediciones para fotografiarlos en su entorno natural", apuntó.

De la Torre Loranca indicó que en la naturaleza no hay abandono u orfandad, por lo que no se justifica que se extraigan las especies de su entorno ni tampoco venderlos.

Mencionó que posteriormente les compartieron una foto de una cría de Tigrillo que fue observada en la zona conocida como El Mirador y la cual estaba sola, pero eso ocurre porque está a la espera de su madre, que seguramente regresará para alimentarlo.

"Si ven una cría de fauna silvestre, no está sola, por favor no la capturen y no la venden, déjenla, seguro su mamá regresará a alimentarlo", remarcó.