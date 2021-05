Captan a alcaldesa de Coatzintla en reunión con ex aspirantes de Morena

La alcaldesa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Patricia Cruz Matheis fue captada al salir de una reunión que tenía programada con los aspirantes a la presidencia municipal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Coatzintla.

Las fotografías fueron publicadas en las redes sociales donde aseguraron que la presidenta prefiere dejar sus responsabilidades del ayuntamiento para atender cuestiones políticas, y con ex contendientes de Morena que pretendían competir por la silla presidencial del municipio, pero no lo lograron.

La funcionaria tenía previsto reunirse con los ex precandidatos de Morena, Bruno García Rodríguez y Juan Enrique Azuara Munguía, quienes se encontraban en un domicilio ubicado sobre la colonia Adolfo Ruiz Cortines, pero los operadores del ahora abanderado morenista, César Ulises García Vázquez los confrontaron, por lo que se vieron obligados a cancelar su reunión privada.

Pero la alcaldesa Patricia Cruz Matheis fue escoltada hasta un automóvil particular por Bruno García Rodríguez, ex panista y ex presidente municipal de un municipio del estado de Puebla.

Juan Enrique Azuara Munguía, otro ex aspirante a la alcaldía de Coatzintla y ex funcionario público de Poza Rica, aseguró que los militantes y simpatizantes del partido Morena no apoyarán la designación de César Ulises García Vázquez.

A pesar de la situación, el candidato de Morena a la presidencia municipal intentó entregarle los folletos de sus propuestas, pero García Rodríguez se negó aceptarle y molesto, se retiró del lugar, frustrado porque no lograron concretar la plática que organizaron con la alcaldesa del Partido de la Revolución Democrática (PRD).