´Cansados de promesas´, vecinos de Loma Bonita en Misantla sufren por falta de agua

Continúan las quejas contra el mal tandeo de agua entubada en Misantla, ha sido el factor por el que la población se encuentra molesta. Tal es el caso de la colonia Loma Bonita, ubicada al norte de esta ciudad, en que familias que radican en este asentamiento piden que el tandeo se regularice.





"Si bien nos va, un solo día nos llega el agua y eso a cuentagotas, ya que los Rotoplas que tenemos no llegan ni a una cuarta parte, solo tenemos que llenar trastes o cubetas. El problema radica en que el día que nos llega el agua, nos las echan a las 12 de la noche y la quitan a las 6 de la mañana, cuando el recibo que nos llega, y según el contrato, debe de pagarse por el tandeo de los 365 días del año, cosa que no es así, pero si son buenos para cobrar y, si te atrasas, te notifican y te la dejan caer, así nada más".





No es un caso particular que esta colonia padezca del mal tandeo del agua entubada, este problema también aqueja a varias de las colonias y casco de la ciudad de Misantla, situación que no se ha podido solucionar porque la obsoleta tubería está dañada. Otro de los factores de suma importancia es que no se cuenta con el suficiente recurso para las reparaciones correspondientes, mucho menos con la herramienta necesaria.





"Este problema va a continuar, si no colocan una red nueva, los pobres trabajadores, que son los que reciben los peñazos, hacen lo imposible para parchar o remendar la tubería; directores van y vienen, funcionarios estatales también, y no dan una solución verdadera; como dice el vecino, el recurso se lo llevan íntegro a Xalapa y nos regresan una recordada de 10 de mayo. Solo falta que venga un politiquillo y diga que tiene la varita mágica para este problema, pero eso lo dudo mucho. El gobierno del estado se olvidó que existe Misantla y que también se le apoyó, a ver que otro viene con esa misma canción".





Es de mencionar que los usuarios ya están cansados de exigir y no encontrar la solución. El problema continuará hasta que se puedan dar trabajos para una nueva red de agua entubada, la cual debe ser funcional para el casco de la ciudad y sus colonias, pero hasta el momento nadie le ha apostado a este trabajo que, al no ser visto, no impacta, debido a que al ser una obra en el subsuelo no lo ven como relevante, pero si es de prioridad para las familias misantecas.