CANIRAC realizará segundo congreso de mujeres en Ixtaczoquitlán

El segundo Congreso de Mujeres Canirac denominado "Cómo Innovar en el Mundo Actual" estará desarrollarse éste próximo martes 26 de marzo en punto de las 9:30 de la mañana en la Quinta San Juan del municipio Ixtaczoquitlán, en el cual habrá una serie de ponencias para dar a conocer cómo iniciar un emprendimiento propio.

En el marco del mes del Dia Internacional de la Mujer celebrado el pasado 8 de marzo, se llevará a cabo este Congreso en apoyo al sector femenino, siendo de gran importancia darles las herramientas que se necesitan para emprender un negocio propio y no depender de nadie principalmente.

Algunos de los temas que se habrán de abordar tienen que ver acerca del compromiso con el sector turístico en el que se podrá aprender, cuál es la diferencia de un negocio que está enfocado a algo local y cuál es la diferencia con un negocio que está enfocado al turismo, el cual dejará beneficios sociales que se habrán de impulsar como pueblo mágico y con ellos ser cada día mejores.

El costo de recuperación será de 250 pesos y cubrirá todas las actividades que incluyen las ponencias y el coffee break, ya que estará integrado por todos los restauranteros que están integrados en la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) y algunas otras actividades.

Debido a que para esa fecha se encuentran en período vacacional de Semana Santa, las madres de familia que asisten a este Congreso tendrán la posibilidad de proporcionar un área de entretenimiento para niños con cuidados de parte de personal especializado, además de contar con estacionamiento de vehículos para que haya una mayor tranquilidad para las asistentes.

Mediante esta capacitación en el que si bien es cierto está dirigido para mujeres, también está abierto para los hombres que deseen asistir principalmente a emprendedores con el fin de que tengan una capacitación y perspectiva de cómo iniciar un emprendimiento a través de historias de éxito de las mismas personas orizabeñas que hoy cuentan con sus negocios propios.

"En Orizaba tenemos mucho talento hay personas que me han cuestionado y me dice Mari Por qué no traes a otras personas de otros lugares a que vengan y que den pláticas y que nos hagan un congreso si es interesante si es importante porque siempre va a ser importante aprender de alguien más pero para nosotras mujeres con Irak y el grupo can Irak es importante que los ponentes sean orizabeños Porque viven lo que nosotros estamos viviendo y se enfrentan a los retos que nosotros tenemos y tenemos que crecer juntos y lo primero que tenemos que realizar es la riqueza que tenemos en casa", expresó la representante de Mujeres Canirac, María Carrera.

Dentro del programa se contempla la participación de Zuleika Márquez la cual es Licenciada en Administración de Empresas Turísticas con la ponencia "Tu Compromiso con el sector turístico"; Alejandro Gómez, Licenciado en Comunicación y Marketing hablará de la importancia de la Mercadotecnia en la Empresa; Carlos Cruz Mendoza Licenciado en Gastronomía y presidente de Canirac expondrá "Como empodera un hombre a una mujer"; la psicóloga Ivonne Segura hablará de las emociones que fluyen en la empresa como pregunta y Antonio Roldán, Licenciado en Ciencias Políticas abordara el tema de "Como influenciar en las Masas Juveniles de manera positiva".