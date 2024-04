Candidatos deben priorizar el combate a la inseguridad: CANACAR

La estrategia federal para el combate a la inseguridad debe cambiarse, porque los ciudadanos son los que reciben los balazos y los delincuentes los abrazos, señaló el consejero de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Enrique Rustrián Villanueva.

Luego de que la candidata a la primera fórmula del Senado por la coalición "Sigamos haciendo historia", Claudia Tello, señalara que anteriormente no había abrazos y todo estaba "peor", reconoció que no es una problemática que sea nueva, pues se ha padecido también en anteriores gobiernos, pero hasta ahora, ninguno ha podido ponerle freno.

Mencionó que se ha visto que en el caso de la zona, en el tema de las Cumbres de Maltrata sí hay vigilancia fija en la frontera de Esperanza, Puebla, pero hay horarios en donde no la hay de Maltrata hacia Orizaba o al menos se ven pocas patrullas y los delincuentes aprovechan.

"Yo creo que la vigilancia debe ser constante debe ser programa y al menos cada 100 kilómetros debe haber mínimo tres patrullas, y ahorita hay yo creo que una patrulla cada 200 kilómetros, entonces ahí nos damos cuenta que nos hace falta mayor vigilancia", apuntó.

Rustrián Villanueva consideró que la estrategia del gobierno federal debe ser mejor, meter más recurso para el tema de patrullas y el tema de oficiales.

Indicó que actualmente es "demasiado grave" lo que está sucediendo, pues la delincuencia actúa a cualquier hora y contra cualquiera, por lo que como transportistas y como sociedad que circula por las carreteras se debe exigir a la autoridad que haga su trabajo.

Acotó que no se le está pidiendo nada fuera de lo común, se supone que trabajan para el bien público, entonces deben hacerlo y buscar estrategias que den seguridad a los ciudadanos, porque hoy en día es el primer problema que hay en el país y el estado.

Consideró que los ciudadanos ya no sólo se deben quejar en el café o en las redes sociales, sino unirse para exigir seguridad, porque no se puede seguir siendo una sociedad pasiva que no reclama.

Agregó que hoy en día, sólo cuando a alguien le pasa algo entonces sale y reclama, pero no debe ser así y ahorita que vienen las elecciones demandarlo a todos los candidatos.