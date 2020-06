Candelaria Ochoa, insensible a problemática de las mujeres: activistas veracruzanas

Activistas de la Ciudad de Orizaba dijeron que la persona que ocupe la titularidad de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) deberá ser sensible y comprometida con el trabajo a favor de las mujeres, esto luego de la renuncia de Candelaria Ochoa, a efecto el primero de julio.

La activista, Luz María Reyes Huerta aseguró que el trabajo que realizó Candelaria Ochoa al frente de la Conavim no cumplió con las expectativas que se tenían. "Yo quiero pensar que esa sea una de las razones por las que fue "renunciada" y ojalá y pongan a cargo de esta dependencia a alguien con la sensibilidad y el compromiso que realmente se necesita".

Subrayó que la renuncia se hará efectiva a partir del 1 de Julio del año en curso; sin embargo, que haya presentado su renuncia no significa que estén inconformes las féminas, ya que su trabajo no fue el esperado.

"Candelaria (Ochoa) era muy insensible a la problemática que se enfrentaba, tenía una actitud de desoír a las organizaciones, que finalmente las organizaciones somos los que hemos denunciado y puesto sobre la mesa esta problemática", dijo.

Señaló que jamás se le vio la voluntad para defender una postura con respecto al tema de la violencia que viven las mujeres hoy en día a causa del confinamiento por el Covid-19.

Reyes Huerta lamentó que a la fecha no haya voluntad de parte del gobierno, toda vez que, no le interesa atender esta problemática: "Sienten que todo lo que no sean sus programas sociales o sus programas todo es un gasto innecesario".

Tras cuestionarle si se trata de cargos a modo, la también abogada insistió en que las autoridades federales llegaron con una bandera diferente e incluso sus antecesores tenían un mayor conocimiento del tema, pero hoy dejan en la indefensión a la mujer.

Es de señalar que sobre está renuncia de la titular de la Conavim, la Diócesis de también consideró que es necesario que el Gobierno ponga especial atención en el tema, ya que resulta sorprendente que ya tres mujeres en diversas dependencias haya renunciado y más una como está en plena pandemia, ya que esto de traduce en el desacuerdo con los criterios que norman estos institutos y comisiones.

"Se requiere fortalecer este tipo de organismos que no fueron creados de manera gratuita, sino que requieren se requieren verdaderamente para atender situaciones de un sector vulnerable que ahora pues con mayor razón tiene que ser protegido".