Cáncer sigue cobrando la vida de menores en Orizaba; llaman a tratarlo a tiempo

Del 20 de mayo a la fecha, cinco menores de edad que se encontraba dentro del Programa de Niños con Cáncer AOPAC, atendidos en el Hospital Regional de Río Blanco, han perdido la batalla contra la enfermedad.

Dos de los casos fueron por recaída y tres por llegar en un cuadro avanzado de la enfermedad, siendo imposible para los especialistas sacarlos adelante.

"Hemos estado muy tristes por varios casos que hemos tenido, tenemos cinco ya", confirmó el presidente de la Asociación Orizaba Propone A.C., Hugo Chahín Maluly.

El exalcalde orizabeño subrayó que los pequeños llegaron con cuadros muy avanzados, desconociéndose los motivos.

"Hay niños que llegan en un estado muy deplorable, con el cáncer muy avanzado y no hay manera a veces que duren dos o tres días; nos ha estado pasando en el último mes y medio, nos ha llegado tres pacientes que al recibirlos el doctor los empieza a atender y se complican las cosas".

Enfatizó que las edades de los menores que han fallecido van desde los once meses hasta los siete años, y aunque es algo triste esto los impulsa a no bajar los brazos y seguir apoyando con medicamentos y traslados para que no abandonen su tratamiento.

"Nosotros tenemos las posibilidades de ayudarlos con taxis, con camiones, hablamos con los DIF de las comunidades para que también los observen, si los papás les están dando las medicinas, si ellos no los pueden traer nosotros mandamos por ellos.

"Tenemos los calendarios de sus citas con el doctor y no nos gusta que falten, nosotros siempre estamos pendientes de qué se necesita para para que puedan llegar a sus consultas".

El titular de la Fundación AOPAC mencionó que seguirán apoyando, ya que es una labor que se merecen los niños que están enfermos, y mientras haya posibilidades seguirán haciendo posible.