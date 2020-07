Canaco solicitará sanciones a quien no use cubrebocas en Orizaba

La Cámara de Comercio y Servicios Turísticos en Orizaba (CANACO) dio un plazo de dos semanas a la ciudadanía que acude al Centro de Ciudad para que se concientice y utilice el cubrebocas, de lo contrario solicitarán a las autoridades se apliquen sanciones, como el arresto de 72 horas por desacato.





"Yo creo que no sería beneficioso obligarlos, y meterlos en un arresto de 72 horas sería ya muy perjudicial, Canaco no está dispuesto a que se multe, vamos a trabajar unas dos semanas y sí vemos que aún así el uso de cubrebocas no le ha entrado a la gente y no se concientiza, entonces nosotros mismos pediríamos que quien no le use, sea sancionado", así lo admitió el presidente de la Cámara Francisco Jiménez Haces.





Cuestionado si algún comercio ha cerrado sus puertas debido al nuevo filtro sanitario que se ha implementado en la ciudad, el representante de los microempresarios dijo que al momento todos continúan abiertos trabajando de manera normal con sus medidas sanitarias solicitadas por la autoridad

"Esperemos que con el uso de cubrebocas los casos disminuyan y lleguen de un semáforo rojo a naranja y bajé de naranja amarillo y de amarillo a verde".





Recordó que la Camara Empresarial en Orizaba, cuenta con un total de 1 mil 800 afiliados, mientras que en la región suman un total de 5 mil 600 de 16 municipios, desde Acultzingo hasta Ixtaczoquitlán, incluyendo los municipios de Santa Ana Atzacan y Tequila en la Sierra de Zongolica.





Jiménez Haces puntualizó que ha sido muy difícil el concientizar a la población del uso del cubrebocas, debido a que el Secretario de Salud en el Estado no lo usa, así como el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo que no hay un ejemplo a seguir.





"Sí es difícil concientizar a la gente porque la verdad es incómodo, no les gusta ocuparlo, pero si es necesario que todas las autoridades de los tres niveles de Gobierno manden la misma señal porque es la manera en la cual se puede disminuir y muy fuerte la manera de contagio de este virus, porque además sabemos que es un enemigo invisible el que estamos combatiendo, no lo vemos pero que si nos está pegando muy fuerte y nos está pegando duro tanto a la salud como a la economía".





Esto durante la entrega de un total de 550 carteles a comercios de cualquier índole, el cual dice: "cubrebocas Obligatorio, si no lo traes no te puedo vender. Al usar transporte público usa cubrebocas; procura comprar en lugares que apliquen medidas sanitarias y si la gente se aglomera, aléjate de ahí. Ayúdanos a mantener abierto este negocio".