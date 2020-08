Canaco Orizaba en desacuerdo con cancelación de Etileno XXI

El presidente de la Canaco en Orizaba, Francisco Jiménez Haces, señaló que este organismo no está de acuerdo en la posible desaparición de Etileno XXI, pues el daño sería mayor.

"Canaco Orizaba no está de acuerdo en la cancelación de etileno XXI, sabemos que es la petroquímica más grande de toda América Latina y no estamos de acuerdo en que se cancele únicamente diciendo que es un contrato leonino. No queremos que haya corrupción, no queremos que haya pérdidas para la nación, pero tampoco queremos que haya pérdidas para el empleo", expuso.

Jiménez Haces indicó que si hay pérdidas para la nación, eso se debe investigar para llegar a las últimas consecuencias y quien tenga que responder por esos contratos leoninos que lo haga, pero cerrar con una consulta ciudadana hecha con muy pocas personas no se debe hacer.

Insistió en que este organismo camaral no está de acuerdo en una cancelación de contrato como ya se ha hecho con otras empresas, como la cervecera de Baja California.

Mencionó que si los contratos son desventajosos para el país debe haber una negociación con la empresa y que se hagan acuerdos para cambiar eso y así se puedan salvar fuentes de empleo.

Recordó que actualmente hay una pérdida enorme de fuentes laborales debido a la pandemia, por lo que no se puede desaparecer más "así como así".