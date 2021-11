Consideró que dicho programa se debería enfocar exclusivamente al tema forestal y no mezclar la producción de maíz, como sucede hasta ahora.

"El programa Sembrado Vida es bueno, pero está mal enfocado, se hizo al vapor, se revolvió con el tema del maíz y no se separó. Algunas personas que tenían 3 o 4 hectáreas de bosque era necesario que las siguieran apoyando como tal, como bosque, no que sacrificaran media hectárea para sembrar maíz. Por el contrario, a quienes se dedicaron a sembrar maíz no se les apoyó porque no tenían bosque", señaló.

La conclusión de este tema, abundó, es que las personas que tenían bosque sacrificaron media hectárea para sembrar maíz.

Recordó que cuando se inició el programa tenía el objetivo de recuperar la producción de maíz, pero si se revisan las cifras del INEGI y la nueva Sader, antes Sagarpa, se observa que el país bajó en la producción de ese grano, lo que evidencia que el programa como tal no dio los resultados.

Rodríguez Maceda indicó que se sembraron cerca de 600 mil hectáreas con el grano, pero entonces dónde está la producción.

"Yo creo que faltó supervisión y no se consideró que el suelo del bosque podría no ser apropiado para sembrar maíz y esto da como consecuencia que se sacrificó media hectárea de bosque para cosechar 500 o cuando mucho 900 kilos de maíz por hectárea, cuando una buena tierra produce cinco toneladas del grano por hectárea", puntualizó.

El representante del Comité Regional Campesino consideró que las autoridades deberían revisar el programa y enfocarlo netamente a lo forestal y no mezclar y en todo caso apoyar al sector agrícola que produce el grano y que lo podría combinar con semilla de calabaza o calabaza y frijol y así apoyar a éste y al sector forestal sin revolverlos.