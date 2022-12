Cambios en planta Firibo, por irregularidades; ´no hay transparencia´

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que en la operación de la planta de tratamiento del Fideicomiso del Alto Río Blanco (Firiob) se detectaron "algunas irregularidades", por lo que hubo un cambio de director y se hará una auditoría a ese organismo y si se confirman anomalías se procederá hasta las últimas consecuencias.

"Resulta que estas aportaciones que hacían las empresas y ayuntamientos no eran transparentes, y eso vuelve a llamarnos la atención de lo que nosotros consideramos no es lo mejor trabajar estos temas, a través de un fideicomiso, porque no transparentan", expuso.

El mandatario estatal señaló que la responsabilidad recaería en el anterior director, Alberto Rubio Pimentel, y la empresa que estaba bajo un contrato y que estaba manejando la operación de la planta de tratamiento.

Comentó que se está valorando qué es lo que pasa, y hasta que se tenga el informe detallado se verá qué procede.

Señaló que por acuerdo de todos los empresarios se hará una auditoría y en 15 días se volverán a reunir para determinar quién realizará esa revisión.

Auditorías

Explicó que la auditoría serán tanto técnica como administrativa, y si se encuentra algún desvío se procederá como corresponda.

García Jiménez indicó que actualmente se tienen ya las sesiones formales del Comité Técnico del Firiob y se está llegado a acuerdos, porque el próximo año entra una regulación que se quiere cumplir, por lo que todos se están "poniendo las pilas".

Recordó que el mes pasado hubo el cambio de director del Fideicomiso, con lo que Edgar Carmona es el actual titular, y este viernes entregó un informe técnico, administrativo y financiero.

Señaló que es necesario contar con la justificación ante la Semarnat y quizá se pida una extensión de tiempo, pero se cumplirá.

Destacó que se irá informando de los pasos que se estén dando y la nueva intervención que se dé en la planta y la aportación que en su momento hagan las empresas y ayuntamientos.