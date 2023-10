Cambio climático, aliado del dengue que impacta a Veracruz

El gran número de casos de dengue que se tienen en el estado de Veracruz se debe en buena parte a las condiciones favorables que ha habido para la proliferación del mosquito transmisor, además de que la población debe estar muy pendiente de los síntomas, pues éstos han cambiado, señaló el pediatra Alejandro Pimentel Domínguez.

Señaló que las condiciones climáticas, con más calor y lluvia, favorecieron que hubiera una mayor cantidad de esos insectos de la que se había tenido en años anteriores en Veracruz.

Indicó que incluso ha influido la transición demográfica, con el crecimiento de las ciudades y la mayor pavimentación, pues esto abona a que haya temperaturas promedio.

Agregó que a eso se suma el que virus se ha ido modificando y adaptando, porque los virus son microrganismos que responden a situaciones de cambio biológico y hoy se tiene una variación de los serotipos.

"Aquel dengue clásico que los abuelos decían fiebre quebrantahuesos como tal, ya no es exactamente la presentación. Creo que la población debe tener dos puntos claros: debe controlar el mosco dentro de la casa y los alrededores para eliminar los criaderos y usar repelente, y estar atento a los síntomas", puntualizó.

SÍNTOMAS DEL DENGUE

El pediatra destacó que un adulto con fiebre mayor a 38 grados es muy posible que tenga dengue, mientras que los niños presentan dolor de cabeza, irritabilidad y no siempre tienen dolor retroocular o de huesos.

Indicó que hay pacientes que no tienen diarrea, pero aún así se debe pensar en que es dengue y mantener a la persona hidratada con soluciones de electrolitos orales, no caseros, porque la deshidratación interna por el proceso inflamatorio y no por diarrea y vómito, puede provocar un choque.

"Las personas que se enferman de dengue la otra gran complicación son las hemorragias, porque la baja de plaquetas favorece el sangrado", explicó.

Agregó que en algunos casos se da vómito, pero éste no es tan severo, y el cuanto al sarpullido, cuando éste se presenta ya es la parte final de la enfermedad.

El también director de la Facultad de Medicina de la UV en Mendoza señaló que en esa casa de estudios se han llevado a cabo trabajos para eliminar criaderos, así como labores para concientizar a la población.