Calor sofocante invade el mercado de Misantla: extractores de aire siguen sin funcionar

Las altas temperaturas que se registran en esta temporada no solo se sienten en las calles de Misantla, también han convertido la segunda planta del mercado municipal Antonio M. Quirasco en un horno, especialmente en el área de fondas y taquerías, donde la falta de ventilación adecuada se ha vuelto insostenible tanto para locatarios como para comensales.

Pese a que el inmueble fue inaugurado con la promesa de contar con extractores de aire que aliviarían el calor generado por la cocción de alimentos, estos nunca han sido puestos en funcionamiento desde su apertura, ante la inacción, los comerciantes han tenido que invertir de su propio bolsillo en ventiladores de pedestal para tratar de mitigar, al menos parcialmente, las altas temperaturas que se intensifican en el interior.

"Los extractores están ahí, instalados, pero no los han encendido, nosotros pusimos ventiladores, pero no es suficiente, la gente en ocasiones se va o no llegan porque no aguanta el calor", comentó una comerciante del área de comida.