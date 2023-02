Ayuntamiento de Río Blanco e ITO buscan profesionalizar a emprendedoras

Con la finalidad de profesionalizar a mujeres emprendedoras del municipio de Río Blanco, el sistema DIF Municipal firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tecnológico de Orizaba para que, mediante capacitación, puedan lograr un alto impacto social y económico.

"Es un programa muy interesante que estamos trabajando en vinculación con el Tecnológico de Orizaba, que es una institución que respalda este ejercicio de profesionalización de mujeres emprendedoras", señaló la titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Fabiola Tinoco Fuentes.

Registro

Afirmó que de acuerdo con la convocatoria, el registro será del 30 de enero al 7 de febrero, para que las mujeres emprendedoras de Río Blanco puedan realizar su inscripción; posterior y derivado de este registro se les enviará un correo electrónico electrónico de confirmación.

"Del 8 al 14 de febrero será la selección bajo los criterios que determine el Tecnológico, ya que es un programa que además atiende diferentes objetivos de desarrollo sostenible que se alinean con la agenda 20-30, y que nosotros de manera local lo alineamos con el plan de desarrollo municipal".

Puntualizó que una vez seleccionadas las carpetas de las mujeres emprendedoras que participarán en este programa de profesionalización, la documentación se entregará del 15 al 20 de febrero en las instalaciones del DIF.

"El 24 de febrero realizaremos un evento de bienvenida en donde aquellas mujeres emprendedoras que han sido seleccionadas en esta primera etapa, iniciarán su proceso de profesionalización".

Tinoco Fuentes subrayó que durante el lanzamiento de esta campaña, un total de 20 mujeres emprendedoras se interesaron sobre esta profesionalización y que ahora están participando en la misma.

"De igual manera, invitamos a mujeres empresarias de Río Blanco que nos van a compartir en un panel la experiencia de ser o de transitar de ser emprendedoras a empresarias, de cómo han ido construyendo sus pequeñas y medianas empresas y queremos motivarlas, ya que las estadísticas nos hablan de que un gran número de mujeres emprendedoras en poco tiempo sus negocios terminan, no prosperan, no crecen, por diferentes situaciones".

Cuestionada sobre si estos negocios no han prosperado debido a la falta de apoyos, Fabiola Tinoco Fuentes dijo que se debe a muchos factores.

"Son muchos factores, es una cuestión multifactorial que va desde que la mujer desempeña muchas facetas en su contexto diario, en su día a día, no nada más somos pilares algunas madres son pilares de casa, y además madres de familia, y además son trabajadoras y este rol multifacético de la mujer a veces complica.

"También esta parte de la competitividad que genera, es también una cuestión de género, que son barreras que nosotros queremos ir rompiendo, porque creo que las mujeres, al igual que los hombres, tenemos muchos talentos que podemos trabajar y le apostamos al ejercicio de profesionalización.

"Algunos negocios no prosperan justamente porque no tenemos el conocimiento de cómo hacer funcionar un negocio o una empresa para hacerlo productivo y convertirlo en una empresa, los factores para que no prosperen son muchos, pero nosotros sí queremos abonar a la profesionalización".

"Es tiempo de las mujeres"

Durante la puesta en marcha del "Panel de empresarias, Pasión, Innovación y Trabajo", el presidente municipal, Ricardo Pérez García, dio la bienvenida a todos los participantes y aseguró que es tiempo de las mujeres y es tiempo de impulsar el liderazgo y trabajo de todas ellas.

En su intervención, la directora del Tecnológico de Orizaba, Maricela Gallardo, dijo que profesionales egresados de este instituto son los que apoyarán en esta formación de mujeres emprendedoras.

Enfatizó que por más de 40 años ha trabajado en el Tecnológico de Orizaba y agregó que el Instituto tiene un gran compromiso social y es una gran satisfacción el que participen en este tipo de programas.

"Tenemos confianza de que el trabajo que se realice con las mujeres de Río Blanco sea punta de lanza para toda la región".

Es de mencionar que los representantes del Tecnológico de Orizaba explicaron que, en muchas ocasiones, las mujeres han sido discriminadas por la desigualdad y por eso se generan estos proyectos, para atender este tipo de necesidades.

"En la maestría de Ingeniería Administrativa nos enfocamos en que los estudiantes tengan esas capacidades. Aquí está Tamara Tonalli, que es una mujer empresaria, quien quiere mediante la investigación del tecnológico aportar esos conocimientos para que sirva a todos".

"Este NODES tiene como objetivo diseñar estrategias que sirvan para el desarrollo social y económico, en este caso, de Río Blanco, lo cual va a generar empleos, promover cultura entre mujeres empresarias y aprender experiencias, como conocimientos, igualdad de género e innovación, así como bienestar social".