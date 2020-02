Burocratismo atrasa entrega de apoyos al campo, lamentan

No obstante que anualmente las autoridades del rubro ganadero ponen a disposición varios programas en apoyo al campo, a decir de los campesinos dichos programas no cumplen realmente con las necesidades que se viven en el sector, o bien no reciben el recurso económico correcto.

El presidente interino de la Asociación Ganadera Ejidal, Sidronio Castellanos Sánchez, subrayó que aunado a esta situación los campesinos de escasos recursos viven un calvario para poder solicitar alguno de los programas, ya que –afirma- exigen demasiados documentos que en ocasiones no pueden entregar inmediatamente.

Reiteró que la situación del campo en esta zona es crítica, ya que la falta de infraestructura, el cambio climático y escasos recursos económicos, son los principales factores para que el sector en lugar de avanzar vaya en retroceso, afectando a decenas de familias; "por eso ahora han tenido que emigrar en busca de mejores oportunidades".

Puntualizó que los campesinos de la zona norte exigen que el gobierno los voltee a ver y les diga por qué hay tanto "burocratismo y tortuguismo", pues se comenta que hay apoyos pero realmente no se ve el interés de los funcionarios, además de que no se presta la atención adecuada a quienes no conocen los procedimientos para adquirir estos recursos.

Dijo que ya han sido demasiadas ocasiones que se han tocado puertas y dado a conocer sus inconformidades, por lo que manifestó que si no son escuchados tendrán que tomar "otras acciones", como medida de presión para que las autoridades volteen hacia el campo, "el campo de los pobres".

"No podemos seguir así, necesitamos que nos hagan caso y que realmente todos esos programas que son para el campo de verdad sean entregado a quienes trabajan en él, no sólo a unos pocos que se benefician dejando a un lado a los productores que están pasando por una verdadera crisis económica, al ya no ser rentable el campo", finalizó.