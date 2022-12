Bomberos piden que niños no jueguen con pirotecnia, en Misantla

Guillermo Amador Rodríguez Hernández, Comandante en jefe de bomberos Misantla, informó que, los adultos principalmente vigilen que los menores de edad no manipulen artículos de pirotecnia, pues esto evitará accidentes en estas fiestas decembrinas, que pudiera ser fatal para los menores.

"Afortunadamente, esta práctica poco a poco va siendo menor, hemos visto que la población recurre cada vez menos a la quema de pirotecnia, pero aun así seguimos teniendo algunos reportes, incluso de detonaciones de armas de fuego que pueden confundir a los servicios de emergencia, por lo que el exhorto es para que se eviten y minimizar riesgos en estas Fiestas decembrinas, por el bien de todos".

El vulcano explicó que los servicios de emergencia y corporaciones de seguridad estarán de guardia permanente para atender cualquier tipo de emergencia, pero para evitar accidentes se requiere del apoyo ciudadano.

"En caso de quemaduras por estos artefactos y no conocer de primeros auxilios, es necesario, como primer paso, hidratar con agua la zona del cuerpo afectada y buscar la atención inmediata de un profesional de la salud, sabemos que estamos en un municipio aun tradicionalista pero no se recomienda que se utilicen remedios caseros como pomadas, aceites comestibles, pasta de dientes u otro tipo de solución".

Por tanto, exhortó a los adultos a tomar en cuenta estas sugerencias y así evitar una quemadura por fuegos artificiales, "reitero los niños no deben jugar con pirotecnia bajo ningún motivo, ellos deben de abstenerse de guardarlos en los bolsillos de la ropa, pues pueden incendiarse y causar graves daños el adulto sabe que la pirotecnia no debe manipularse en estado de ebriedad y pueda ocasionar un accidente mayo", apuntó.