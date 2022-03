Indicó que el gasto corriente de la estación es de 200 mil pesos mensuales, y a los 10 elementos con que se cuenta se les da una gratificación pues no hay recursos para darles un pago, por lo que se pidió su ayuda a los alcaldes de la zona para que les apoyaran con la nómina de algún elemento o bien un recurso para cubrir los gastos.

No obstante, destacó que solo los alcaldes de Orizaba y Nogales les brindan apoyo, mientras que los de Atzacan, Ixhuatlancillo, Mariano Escobedo e Ixtaczoquitlán ni siquiera les han respondido.

Ante ello se decidió dejar de dar servicios en esos lugares, no porque no se quiera ayudar a la población, sino porque no hay forma de cubrir los gastos operativos que esos viajes les representan.

Mencionó que se desconoce si algún grupo de bomberos podría auxiliar en esos municipios en caso de emergencia, ya que hay una agrupación del Parque Industrial Valle de Orizaba que es del Gobierno del Estado y que en ocasiones atienden emergencias.

El comandante señaló que en cuanto sube la temperatura y se tienen días soleados se atienden de dos a tres emergencias diarias, mientras que cuando bajan las temperaturas son menos los casos que requieren su intervención.