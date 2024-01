Blue Monday: llama IMSS a cuidar la salud mental

Debido a que este 15 de enero se conmemora el llamado ´Blue Monday´, la psicóloga del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Paola Úbeda Sierra, llamó a la población para reflexionar sobre su estado de ánimo y pedir ayuda profesional si es necesario.

La especialista señaló que no existe ningún elemento científico que justifique la tristeza, ya que esta no es pasajera y no dura un solo día, por lo que independientemente de la fecha, lo importante es recordar que cada quién influye en cómo será su día y la clave es no sugestionarse más.

Destacó que hay actividades que ayudan a no pasar un día malo, como practicar el deporte favorito, dar un pase caminando o en bicicleta a plena luz el día, ya que está comprobado que cuando hay menos luz se dispara la melatonina, que es la hormona que ayuda a regular el sueño, y cae la serotonina, que es la hormona de la felicidad.

Resaltó que es importante descansar y dormir bien, ya que esto ayuda a reducir el estrés, la fatiga y la depresión, así como comer la comida favorita y retomar una buena alimentación, ya que en la fiestas decembrinas se suele hacer a un lado.

"Otra manera de mejorar cualquier día es vestir colores alegres, ya que esto producen un efecto en el estado de ánimo, hacer una playlist con la música favorita, eligiendo canciones que suban el ánimo y hagan que quiera uno cantar", comentó.

La especialista agregó que también ayuda el enfocarse en la rutina y el trabajo y otras cosas que ayuden a suavizar la situación.

Cabe mencionar que el llamado Blue Monday surgió en 2005, cuando un profesor de psicología estadounidense creó una fórmula matemática en donde señala que el tercer lunes de cada enero es "el día más triste del año"; sin embargo, otras personas han descalificado esa ecuación.