Bloquean carretera Poza Rica-Tihuatlán ¡por un perro! (+Video)

Señalando ataques de un perro a ocho personas que resultaron con lesiones de gravedad, un grupo de habitantes de la comunidad Lázaro Cárdenas KM 6 en Tihuatlán bloquearon la carretera a Poza Rica.

Afirmaron que hay una situación de riesgo comunitaria, y exigieron que los dueños del animal se responsabilicen por los gastos generados en curaciones a las personas lesionadas.

María Antonio, vecina de la comunidad, comentó que han sido varios ataques y los gastos médicos son elevados.

"Van ocho ataques y no pagan nada, dicen que le hagan como quieran y no pagan nada; a la muchacha yo la defendí del perro y ella frente a la autoridad se comprometió que iba a pagar y no cumplió", expresó.

Gloria Vargas, tía de una menor agredida por el perro, subrayó que las lesiones han sido de gravedad en varios de los casos.

"Pensaron que era una mordida pequeña, no un desprendimiento, porque esto es un desprendimiento que le hizo en la pierna derecha y parte del brazo, esto era una emergencia porque se le podría infectar la herida", dijo.

¿Qué dicen las autoridades de Tihuatlán sobre los ataques de perro?

El director de PC en Tihuatlán, Ismael Callejas Guzmán, indicó que el animal fue retirado del domicilio y está actualmente bajo resguardo.

"El perrito lo tengo yo bajo resguardo, yo lo tengo aquí en la unidad de Protección Civil donde está la base de bomberos; el animal ahí está bajo resguardo, ya fue Jurisdicción Sanitaria, un veterinario, ahí está el animal", afirmó.

Los afectados agregaron que hay denuncias interpuestas ante la Fiscalía General del Estado desde hace meses y están en esperan de una resolución.

La Policía Municipal, funcionarios y elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento de los hechos y tras más de dos horas la carretera fue liberada.