Baja recaudación por Predial en Río Blanco, lamenta alcalde

El alcalde de Río Blanco, David Velázquez Ruano, dio a conocer que el municipio solo llega a recaudar 16 millones de pesos por concepto de pago de Predial y todos los servicios municipales, ya que solo paga un 60 por ciento de una población de 40 mil habitantes.

"Solo se llegan a recaudar 16 millones de pesos con todos los impuestos que se cobran aquí en Río Blanco: Predial, derechos, basura y otros más, sólo el 60 por ciento de la población es la que paga".

Afirmó que no hubo ningún aumento, siendo el mismo cobro del 2019 y con los descuentos de cada año.

El alcalde exhortó a los contribuyentes que no hayan pagado el Predial en años a que acudan y hagan algún convenio con el ayuntamiento y puedan ver qué facilidades de pago se les puede dar.

Asimismo dio a conocer que el ayuntamiento no ha ejercido ninguna acción jurídica en contra de los ciudadanos que no han pagado dicho impuesto; "la invitación es a que se acerquen y hagan convenios, entendemos que en muchas ocasiones cuando el ciudadano paga sus impuestos y no los ve reflejados en la ciudad eso puede ser un factor que desmotive al ciudadano a que haga su pago, pero invitamos a que en esta administración se acerquen, se regularicen y lo verán reflejados en acciones ".

Velázquez Ruano puntualizó que desde que arrancó la actual administración se han hecho algunos planes con ciudadanos que deben muchos años, llegando a un acuerdo en que solo pagan como máximo cinco años de Predial ya que así lo indica la ley; "pueden ser esos cinco años aún y con las facilidades que acordemos, pero los invitamos a que se acerquen para llegar a un convenio".

Finalmente el edil señalo que la seguridad municipal continúa a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que hasta el momento no se contempla con la reconfirmación de la Policía Municipal.

"Todavía no hay una propuesta por parte del Gobierno del Estado, yo estoy en la espera de que en cuando así lo desee la Secretaría de Seguridad Pública o el gobierno podamos llegar a un nuevo arreglo en el tema de la seguridad, pero por el momento todavía no hay una propuesta y continuamos con los elementos de la SSP, además de que tenemos la presencia de la Guardia Nacional".