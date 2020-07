Ayuntamiento de Río Blanco contamina ex Laguna Galán, acusan

Habitantes de la Unidad Habitacional Villas de Tenango, así como propietarios de los terrenos de la Ex Laguna Galán, exigieron al ayuntamiento de Río Blanco que encabeza el Presidente Municipal David Velázquez Ruano, deje de tirar su basura en este lugar pues no es un relleno sanitario; además de que por esta basura se han registrado incendios.





"Toda esa basura es del ayuntamiento, todas esas palmeras que se observan acá y por lo que inició este incendio son del ayuntamiento de Río Blanco. Los terrenos son propiedad de la empresa de GRISA y hoy estamos aquí con las pipas de bomberos sofocando este incendio", así lo dio a conocer el empresario Miguel Martínez Martínez.





Puntualizó que él no ha otorgado ningún permiso al ayuntamiento rioblanquense para que tire sus desechos en este lugar, por lo que le pidió de la manera más atenta deje de hacerlo.





"Nos venimos a encontrar que es basura y hojarasca, pero todo eso es de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Y al Ayuntamiento yo no le he dado permiso de venir a tirar acá, aquí se recibe escombro que es relleno y esto obviamente no es escombro".





El empresario entrevistado en el lugar del siniestro, lamentó que la actual administración municipal evada sus obligaciones y tire sus desechos en lugares abiertos cuando éstos deben de ser depositados al relleno sanitario.





"Esto le corresponde al ayuntamiento irlo a tirar al relleno sanitario, pero aquí están viniendo tirarlo para ahorrarse ese dinero, pero está perjudicandome porque esto no es un relleno, esto no se puede compactar al cien por ciento. Traen su hojarasca seca y todavía tienen la brillante idea de quemarla, prenderle fuego y ahora estamos aquí sofocando este incendio, gastando más recursos de los que se deben y poniendo en riesgo a la población al final, por qué ellos que viven a escasos 100 metros, pues reciben ese humo".





Por ello, dijo que era conveniente hacer un llamado al ayuntamiento, para que por favor evite tirar su basura en esta área.

Incluso dijó que iniciará a delimitar el área para evitar que el ayuntamiento continúe utilizando estos terrenos como un relleno sanitario.





Por su parte la ciudadana y habitante de dicho fraccionamiento; Inés, dijo que debido a que las camionetas oficiales del ayuntamiento de Río Blanco tiran sus desechos en este lugar, de igual forma lo hacen ciudadanos con camionetas que provienen de otras colonias.





"Esto ya lo agarraron como un relleno sanitario, ya no es tanto de que vengan a tirar escombro, sino que ya vienen a tirar la basura, y hasta animales muertos".





La habitante Aurora de igual forma aseguro que todos los ciudadanos de está Unidad Habitacional se han percatado que camionetas oficiales con los logos del ayuntamiento de Limpia Pública y Parques y Jardines descargan el pasto y la basura todos los días.





"Obviamente a nosotros sí nos afecta, y más ahorita que estamos en esta contingencia sanitaria, las autoridades deberían de venir a ver esto, porque es un foco de infección para posibles casos de: dengue, cólera, problemas gastrointestinales y algún otro tipo de enfermedad como coronavirus porque hasta cubrebocas hay acá. En la unidad tenemos bastantes niños menores de 5 años y adultos mayores, así que le exigimos al ayuntamiento deje de tirar su basura".