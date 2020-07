Ayuntamiento de Río Blanco, con 95% de plantilla ya en labores

Tras entrar en vigor la nueva normalidad, el ayuntamiento del municipio de Río Blanco ya se encuentra trabajando con el 95 por ciento de su plantilla laboral, por lo que el periodo de descanso para varias áreas del ayuntamiento ha culminado, mientras que el 5 por ciento restante seguirá sin laborar al tratarse de personas con enfermedades crónicas y se convierten en un sector vulnerable.





Cabe señalar que el ayuntamiento rioblanquense cuenta con una plantilla laboral de 156 trabajadores considerando a los trabajadores del Sindicato, de Confianza y Protección Civil.





El Secretario del Ayuntamiento, Carlos Gustavo Martínez Rojas informo que durante esta semana personal del DIF Municipal se reincorporó a sus labores normales; mientras que el Comude sigue en la espera de restablecer sus actividades.





"A finales del mes de marzo se determinó que se diera descanso a trabajadores en algunas áreas como parte de las medidas de prevención, sobretodo porque se paralizaron algunas actividades, como fue el cierre de espacios deportivos. Razón por la cual el Comude aún no retorna a sus labores", dijo.





Puntualizó que el alcalde David Velásquez Ruano determinó mandar de descanso a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas acorde a las indicaciones emitidas por las autoridades de salud.





Martínez Rojas dijo que dentro de la operatividad del propio recinto municipal, se encuentran funcionando las oficinas de: Obras Públicas, Tesorería, Comercio, Protección Civil y por supuesto la Secretaría del Ayuntamiento en donde se realizan diversos trámites.





"En la Secretaría se expiden: Constancias de residencia, constancias de identidad por parte de secretaria; de Obras Públicas: permisos para construcción; De catastro deslindes y alineamientos".





Afirmó que aún y cuando ya se restablecieron los servicios, sólo se permite la entrada a una persona por departamento a hacer trámites, teniendo que pasar por el filtro sanitario para el ingreso tales como: uso de cubrebocas, gel antibacterial y sana distancia.





Finalmente dijo que el Ayuntamiento de Río Blanco regresará al cien por ciento, una vez que el color del semáforo a nivel federal y estatal cambie, para que el Consejo de Protección Civil determine que ya no existe riesgo, sin embargo dado los casos positivos de SARS-CoV-2 han aumentado no hay fecha., "No se tiene fecha hasta que el color del municipio paso de naranja a rojo. Ahorita es Rojo".