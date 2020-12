Ayuntamiento de Córdoba planea despido de 300 empleados

Debido a los recortes presupuestales, para el 2021 el ayuntamiento de Córdoba llevará a cabo un ajuste de personal del 20 por ciento, lo que implica que aproximadamente 300 personas saldrán de la nómina del ayuntamiento en sus diversas áreas, informó la alcaldesa Leticia López Landero.

"Va a haber un recorte de personal, se les va a avisar, de hecho ya hay una circular a los empleados para que tomen sus prevenciones, sus precauciones, sobre todo aquellos empleados que no están trabajando como debe ser, que no están rindiendo lo que tienen que rendir, y bueno, ya están sobre aviso", señaló.

Los despidos serían en todas las áreas, incluidas la de Hidrosistemas, Tránsiito municipal, ayuntamiento y el DIF.

A la fecha, el ayuntamiento mantiene una nómina de mil 400 personas, pero debido a los recortes que se prevén para el próximo año, al menos 300 empleados podrían salir.

No obstante, la alcaldesa comentó que se reactivará el empleo temporal, ya que hay personas de más de 40 años que no tienen un trabajo y entre la población hay preocupación por el tema del COVID-19, porque al no tener una fuente de empleo y prestaciones no cuentan con Seguro Social para recibir la atención en caso necesario, por lo que este tema lo propondrá en sesión de Cabildo.

Sobre la proximidad del cobro del predial, la alcaldesa comentó que el pago se podrá hacer en algunos comercios, como ModelHogar y Modelorama, pero además en el complejo de El Mexicano para mantener las medidas sanitarias preventivas por la pandemia.

"Ahora vamos a estar más cómodos, más amplios, a sana distancia y posiblemente a poner algunos pasajes gratuitos para que la gente tome camión aparte y pueda regresar", apuntó.