Ayuntamiento de Atzacan: "Gobierno de Veracruz, aún nos debe 3 millones 270 mil pesos"

El Gobierno del Estado tiene hasta antes de la medianoche de este domingo 31 de Diciembre para depositar los recursos procedentes de la Federación a la administración municipal de Santa Ana Atzacan por el orden de los 3 millones 270 mil pesos que se les debe, con el fin de que arranque el nuevo año sin pasivos, mismos que ya se les tenía que haber depositado.

"El Gobierno del Estado tiene hasta mañana (hoy 31 de diciembre) a las 12 de la noche para hacer las transferencias también y todavía le quedan seis días porque también tiene un calendario", informó el presidente municipal Mario Alberto Vargas Amador.

Recordó que el monto total que les debieron haber depositado en este mes es de 5 millones 270 mil pesos de los cuales 2 millones ya fueron entregados, con el cual se pudo cubrir el pago de aguinaldos y otros rubros, pero aún les deben.

"Hasta el día de antier nos tenían que haber depositado 5 millones 270 mil (pesos), por eso hablaba hace rato que no teníamos ni para los aguinaldos hicimos un esfuerzo, una estrategia financiera y cumplimos, pero si necesitamos el resto".

Vargas Amador reiteró que el viernes 29 de diciembre les depositaron la cantidad de 2 millones de pesos, permitiendo con ello hacer los movimientos para cumplir con las prestaciones de ley de los trabajadores.

"Pagamos la quincena, pagamos la segunda quincena de aguinaldo, pagamos los combustibles que era lo prioritario para que no nos suspendieran el combustible para dar el servicio de Limpia Pública, de Atención de Ambulancia, de Seguridad Pública que con combustible se mueve, entonces eso fue lo prioritario".

Cuestionado sobre que pasará si en el transcurso de este día o a más tardar los días que tienen como fecha límite para entregar este recurso acentuó que se buscará la forma de actuar en consecuencia.

"Vamos a tener la confianza de que nos depositen ese recurso para que no iniciemos en ceros ni en pasivos para el 2024, que iniciemos por lo menos con lo que nos hicieron ahorrar a fuerza, pero al final de cuenta vamos a tener entonces también la confianza que no los depositen; si después del día 6, 7, 10 de enero vemos que no están depositados bueno ya recurriremos a las instancias legales también a ejercer nuestro derecho a que no sean depositados"

Desestimando que esto pueda obedecer a un tema político sino más bien que pudieron tener la necesidad de tomar ese dinero y que ahora tendrán que reembolsar al ayuntamiento que preside.