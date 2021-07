Ayto de Río Blanco otorga permiso de construcción sobre ductos de Pemex, denuncian

De acuerdo a los habitantes de mencionada colonia, desde hace más de 15 días, una empresa constructora inició a derribar con maquinaria pesada varios árboles del terreno, ubicado sobre la calle Miguel Alemán entre Emiliano Zapata y Guadalupe Victoria.

Informaron que posteriormente camiones de volteo iniciaron a depositar escombro, el cual es esparcido con maquinaria pesada para nivelar el terreno.

Asimismo dijeron que actualmente trabajan obreros en la delimitación del terreno y la construcción de bases o cadenas de varillas y concreto para bardear dicho predio.

La preocupación de los habitantes, no solo de esa colonia sino de dos unidades habitacionales, se basa en que en ese terreno existen postes de color amarillo que indican: "no construir"; "no excarvar" y "no golpear" pues es propiedad de la paraestatal Pemex.

"Desconocemos si el Ayuntamiento de Río Blanco autorizó que se realice una construcción y más que traigan camiones, tráileres, porque eso sabemos, que va ser un taller mecánico de tráileres, cuando en ese terreno cruzan ductos de gasolina y gas, eso es un peligro no sólo para la colonia Xicotepec, sino para toda esta zona de las minas".

Agregaron que en este terreno cruzan dos o tres ductos, ya que en la parte posterior existen tres postes con las mismas características, enmedio hay un poste más y en la parte frontal hay otros tres postes más, por lo que se debe realizar primero un estudio sobre este predio y esos ductos.

Ante el temor de que se pueda generar una desgracia, los habitantes de la colonia San José Xicotepec exigieron al ayuntamiento de Río Blanco que encabeza el alcalde David Velázquez Ruano, se realice un estudio de Protección Civil en el terreno, además de que pare esa obra y no ponga en riesgo a la población de esa zona.