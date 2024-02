Autoridades de los tres órdenes de Gobierno deben actuar contra la inseguridad: diputada

Ante la problemática de inseguridad que se vive en el país, es necesario que actúe la autoridad federal, porque es su responsabilidad, pero también de las estatales y municipales, señaló la diputada federal María del Carmen Escudero Fabre.

Consideró que no es válido que la autoridad manifieste siempre tener otros datos cuando todo mundo sabe lo que está sucediendo e incluso ha tenido que cambiar su vida porque cuando alguien sale está alerta, ya no sale a las mismas horas, no va a los mismos lugares y tiene miedo.

Indicó que hay municipios que han aplicado algunas estrategias y al estar ahí se siente más seguridad que en otros, lo que quiere decir que sí se puede controlar la inseguridad.

Reconoció que entre la población hay temor a denunciar y esa falta de denuncias hace que la autoridad diga que no sucede nada, pero la población sabe cómo está la problemática porque la vive de cerca y eso le asusta.

"La verdad es que todos sabemos lo que está sucediendo, y quién va a ir a denunciar si están coludidos, a la gente le da miedo ir a denunciar porque suceden cosas", mencionó.