Auténtico semillero del Son Jarocho en Chacalapa

Chacalapa, población enclavada a tan solo ocho kilómetros con cuatrocientos metros del municipio de Chinameca, Veracruz, logra preservar las tradiciones de la música y el folklore veracruzano, con el son jarocho a través de varias generaciones de los llamados ´fandangueros´.

La música la traen como parte de su ser, disfrutándola de tal manera que han logrado trascender a otras partes del país, por lo que se les reconoce, siendo claros ejemplos a seguir entre la juventud que crece con sus enseñanzas.

Es por ello muy común ver una serie de murales en el municipio de Chinameca, como en el mismo Chacalapa, imágenes donde quedan plasmadas las imágenes de los destacados ejecutantes de diversos instrumentos que le dan renombre a esa zona.

Nombres como el de don Delio Morales Vidal, quien a sus 91 años, sigue siendo un baluarte en la música, en el manejo de la llamada ´Leona´, que viene a ser un tipo de bajo musical.

Lo mismo ocurre con don Froylán Uscanga Fernández de 80 años, a quien se le reconoce por sus décimas y el manejo de la Jarana, al grado de recibir varios reconocimientos.

De igual manera los casos de Valfret Salazar y de don Fidel Morales Salazar, éste último quien se les adelantó en el camino, pero que dejaron en alto la música veracruzana en esta zona del estado de Veracruz.

Las nuevas generaciones que lograron escuchar a estos destacados maestros de la música, hacen lo propio y ya despuntan con sus interpretaciones, como el caso de la joven Jimena Padua Salazar, ejecutante de diversos instrumentos, pero declara ser enamorada de "La Leona", por ese sonido que tiene.

La joven de 24 años de edad, inició desde la adolescencia, primero a bailar desde los 11 años y a los 16 en la música durante los fandangos, que le despertó el gusto por la música.

"Yo empecé pues en mi adolescencia, a tocar desde los 16, 17 años empecé con la jarana y después ´La Leona´ y es lo que he estado tratando de aprender más pues la verdad, siempre desde niña yo aprendí a bailar a los 11 o 12 años, porque aquí la música y en las mayordomías lo que vemos cada año es el fandango.

A mí me gustó mucho el ver a las mujeres bailando, de cómo se miraban ellas, tan, tan poderosas, tan llenas bailando en la tarima, zapateando y ellas se reían estando arriba de la tarima, incluso muchas hasta cantaban bailando y entonces desde que yo vi eso, digo pues hay que aprender para seguir manteniendo la tradición y esa alegría, no se pierda", refirió la joven Jimena Padua Salazar.

Aprendió líricamente

Ella reconoce haber aprendido de manera lírica, ya que no tenía algún tipo de estudio previo, siendo apoyada por quienes saben de música y han destacado en este género.

"En cuanto a estudios, no tengo, pues aprendí líricamente con apoyo de la mismas personas de aquí de pueblo que saben, que saben tocar y que conocen pues también nos apoyan, nos enseñan a decir versos.

Uno de ellos es don Froylán que la verdad, él me ha pasado muchísimos versos de los cuales yo me he aprendido unos cuantos y los canto en el fandango y así aprendemos de ellos", agregó la joven

Enamorada de "la leona"

"Pues La leona es uno de mis instrumentos favoritos, es un sonido fuerte, el sonido es incluso hasta poderoso, te llena, como que te llama La leona y uno de nuestro maestro de aquí mismo de la comunidad, es don Delio, es su nombre artístico, porque se llama Lucas, Lucas Morales.

Pero a él lo conocen más como Delio Morales, entonces el toca La leona muy bonito y ha recibido muchos reconocimientos en el estado como uno de los mejores leoneros que tiene la zona, y pues es de Chacalapa y yo estoy aquí, y verlo siempre ha sido un deleite, toca precioso y pues de eso me enamoré, realmente de su manera de tocar, de ver como el disfruta estar tocando y yo digo, pues yo también quiero aprender a tocar ese instrumento, de ahí me enamoré, dije de aquí soy", externó la destacada cantante.

Froylán Uscanga Fernández, jaranero y gran versador

Don Froylán Uscanga Fernández, quien con sus 80 años, es de las personas más reconocidas dentro del fandango no solo en la región, al ser creador de gran cantidad de versos, que dan vida en los eventos.

Si bien se desempeñó como taquero en las ciudades de Minatitlán y Coatzacoalcos, donde preparaba los llamados tacos de "Cabeza", en su interior llevaba la música jarocha en la que fue destacando gracias a su agilidad mental.

Es por ello que llegó a escribir un libro llamado "Trabajando en el potrero", donde muestra parte de las décimas de su autoría, que le llevó a muchos lugares para presentar su música.

Don Froy se encuentra de igual manera plasmado en gran cantidad de murales a lo largo de Chinameca y Chacalapa, al igual que otros de los grandes músicos que ha dado esta tierra.

"Ya grande empecé en la música, ya estaba casado pero la música me llamó y como era ágil para versar, pues se me daba y sacaba las coplas y de ahí para adelante me buscaban mucho para cantar", recordó don Froy, quien es muy estimado en su comunidad.

El amor a la música ya llegó a la tercera generación en la familia de don Froylán Uscanga Fernández, ya que uno de sus nietos, Tristán Uscanga aplica esa agilidad en las palabras, pero él en el rap, donde lo conocen como Tanem.

Delio Morales Vidal, destacado leonero

Don Delio Morales Vidal, Delio Morales como lo conocen, pero su nombre es Lucas Morales Vidal, a sus 91 años, sigue mostrando gran capacidad para tocar La Leona, que aprendió desde que tenía 18 años.

Don Delio se ganó la vida en el campo para sacar adelante a su familia, pero el escuchar en su juventud el sonido de "La Leona", lo motivó para aprender a tocarla.

"Escuchaba a don Agapito Alfonso sonar la jarana y fue Chico Gonzalez quien le habló a don Agapito para que lo atendiera, ya que quería aprender a tocar y él dijo que venga.

Me gustaría aprender y me dijo, quieres aprender, cómprate una y escucha, cuando esté otro tocando, retírate y busca rimando el golpe y haz lo tuyo, ya que en mano de cada quien es diferente", le dijo don Agapito

Cuando don Delio logró agarrar el tono, siguió adelante pero ahora en la llamada ´Leona´, donde logró hacer su propio sonido que enamoraba a quien lo escuchaba y que hasta el día de hoy, sigue siendo ejemplo para las nuevas generaciones.

Tal es el caso de la joven Jimena Padua Salazar que reconoció haberse enamorado del sonido de ´La Leona´, de como lograba don Delio sacar ese sonido tan especial al instrumento.

Don Delio recuerda cuando lo pusieron a tocar con el grupo ´Chuchumbé´, pero no quería hacerlo en el tono que traían, ya que era muy bajito y les dijo que si tocaban así, él no lo haría.

"Muchos venían por el tono que teníamos aquí en Chacalapa, era más fuerte, más intenso, por eso les afinaba los instrumentos para que sonaran más fuertes y no arrastrara la cuerda", recordaba don Delio Morales.

"Salimos también con Zenén (Zenén Zeferino Huervo, de Jáltipan Veracruz) además de los Utrera y se fue corriendo la voz y me invitaban a muchas partes para tocar".

Indicó don Delio Morales Vidal, cuyo verdadero nombre es Lucas.

Brindan talleres para mantener tradición

La juventud se encuentra muy aplicada para conservar las tradiciones musicales de la región, ya que de acuerdo a lo señalado por Jimena Padua Salazar, participan en varios proyectos para ello.

"Damos damos talleres para seguir manteniendo la tradición, pues con la nueva generación, he participado en algunos proyectos de danza con baile, van mezclados, con una maestra de la ciudad de Minatitlán y también con el proyecto de otra maestra de Coatzacoalcos, Rubí Oceguera Rueda.

Ahora sí, también me he nutrido como en la parte escénica, porque realmente pues de aquí, aquí nada más vemos el fandango y ya, con mis otros compañeros igual hemos participado en kermés que nos invitan, a encuentros y así pequeñas participaciones, mencionó la joven.

"Pues que la música tradicional jarocha es una responsabilidad de todos mantenerla, entonces por eso es importante aprenderla y seguirla transmitiendo, es sumamente importante para no perder esa hermosura de cultura que tenemos", finalizó diciendo Jimena Padua Salazar.