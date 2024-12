Aumento al salario afectaría a empresas micro y medianas: empresario de Orizaba

El despido de personal y la inflación, son parte de los impactos que podrían estar enfrentando las micro y medianas empresas en el país ante el aumento al salario y la inflación, así lo afirmó el empresario del ramo acerero, Edgar Chahín Kuri, dado que no están preparadas para este impacto económico que repercute en los empleadores y los trabajadores.

"Las micro y pequeñas empresas no van a poder y puede costar fuentes de empleo y la inflación de todos modos se va a dar entonces sí me preocupa", dijo.

Apuntó que el aumento al salario mínimo será un fuerte impacto para las micro y medianas empresas que son las que mayormente tiene contratado al 80 por ciento del personal en el país.

"Hay una preocupación adicional la inmensa mayoría estamos hablando de más del 75-80 por ciento de los trabajadores de este país son gente que trabajan para micro y pequeñas empresas y algunas medianas y a esas empresas el impacto de un aumento es mucho mayor que en otras empresas porque el contribuyente en el costo de la mano de obra en ese tipo de empresas es mucho mayor que en las grandes y es ahí en donde más gente trabaja".

Por lo que respecta a la inflación, el empresario del ramo del acero insistió que los impactos a las empresas terminan pagándolos los usuarios de los productos de las empresas.

"Lo que me preocupa son dos cosas: uno el impacto inflacionario que pueda tener que termina pagándolo la gente, no las empresas y segundo, que mucha gente puede y creo que, es ahí donde yo veo que, no ha habido, a pesar del crecimiento económico no ha sido grande siempre había habido un crecimiento en la mano de obra en la cantidad de gente trabajando lo que menos habíamos tenido era 2.5- 2.8 porciento que ya no y eso puede ser un efecto de esos aumentos y eso es muy preocupante en el momento que estamos viviendo en el país en donde no hay muchas inversiones".

Dejó en claro que, el hecho de que no aumente el empleo es terrible porque los recortes se harán presentes, "no en todos lados pero desde luego que sí, cuando en una gran empresa te sube los costos vas a buscar ajustarlos y normalmente hay ajustes en mano de obra o sea si tienes agente en entrenamiento y capacitación en todo los pueden hacer a un lado".

Sin embargo y a pesar de toda la incertidumbre que existe, hizo un llamado a los empresarios a seguir invirtiendo en el país, aún cuando existe la incertidumbre por la reforma judicial en donde todavía se desconoce qué tan vulnerables puedan estar.