Aumentan incendios en pantanos de Nanchital

Altas temperaturas de 40 grados y con sensación térmica de 45 grados, han generado, incendios de pastizales en áreas pantanosas del municipio a los que difícilmente no puede ingresar el personal de Protección Civil municipal de Nanchital, por la falta de herramientas y equipo de seguridad.

El personal de protección civil, recomienda a la población evitar realiza la quema de basura o desechos plásticos cerca de estas áreas pantanosas o lotes baldíos para evitar que el fuego se salga de control.

A consecuencia de las altas temperaturas, hay se puede generar un aumento en la quema de pastizales, situación que a su vez generara que las jornadas de trabajo de los especialistas encargados de sofocar el fuego sea de mayor riesgo por la presencia de reptiles o animales ponzoñosos.

La tarde del lunes, vecinos de la colonia San Agustín dieron a conocer del incendio que presumiblemente se generó por el efecto lupa en el pantano que se encuentra a la entrada de la ciudad, y que afectaba la nube de humo a los automovilistas que circulan sobre la carretera cuatro carriles.

Esta vez los ciudadanos aseguraron que el personal de protección civil no intervino, por las condiciones inseguras que les impedía ingresar al terreno, aunque hay varias viviendas construidas en esa área pantanosa no pueden acercarse con la pipa, además que no cuentan con el equipo para caminar entre el pantano, donde hay culebras y lagartos.

Se prevé que al aumentar las temperaturas, el número de siniestros provocados por el efecto espejo aumenten en las zonas pantanosas conforme avancen los días.