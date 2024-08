Aumenta la generación de basura en Misantla

La ciudad de Misantla ha experimentado un notable incremento en la generación de basura durante el periodo vacacional de verano, según informó Antonio Rodríguez Navarrete, director de Limpia Pública Municipal, en una reciente conferencia, Rodríguez Navarrete destacó que el volumen de residuos ha aumentado entre cinco y siete toneladas diarias en comparación con los meses anteriores, lo que representa un desafío significativo para el sistema de gestión de desechos de la ciudad.

El aumento de la basura se ha concentrado principalmente en el centro de la ciudad, este fenómeno se debe, en gran parte, a que los grandes locales comerciales, que antes gestionaban de forma independiente sus residuos, han comenzado a depositar la basura en las calles, "los locales ya no están llevando su basura ellos mismos, y eso ha incrementado el volumen en el centro", explicó Rodríguez Navarrete.

Mientras se finalizan las mejoras en el basurero municipal, los residuos de Misantla están siendo trasladados temporalmente al municipio vecino de Yecuatla, "nos han permitido usar el sitio de Yecuatla hasta el viernes", indicó Rodríguez Navarrete, refiriéndose a esta solución como una medida de emergencia.

Los trabajos de acondicionamiento en el basurero municipal están avanzando y se espera que el sitio esté listo en los próximos 8 a 15 días, este proyecto incluye la implementación de chimeneas y una laguna del exiliado, elementos que facilitarán un manejo más eficiente y sostenible de los residuos, "una vez listo, nuestro mayor reto será la implementación de un sistema de separación de basura", añadió el director.

Rodríguez Navarrete hizo hincapié en la importancia de que los ciudadanos adopten prácticas de separación de residuos desde sus hogares, "invitamos a la comunidad a participar activamente en la separación de basura, las rancherías han demostrado una mayor responsabilidad en este aspecto que la ciudad", comentó, subrayando que la separación de residuos es clave para el éxito del nuevo sistema.

Para mejorar la eficiencia en la recolección y manejo de residuos, se implementará un horario específico de recolección: lunes, miércoles y viernes: recolección de basura orgánica, y martes y sábado: recolección de basura inorgánica.

Rodríguez Navarrete enfatizó que, aunque no se han considerado sanciones inmediatas para quienes no separen sus residuos, se espera que la comunidad colabore voluntariamente, "por ahora, no estamos aplicando sanciones, pero esperamos que la ciudadanía comprenda la importancia de este esfuerzo", señaló.

El director concluyó con un llamado a la comunidad para que adopte un enfoque más proactivo y responsable en la gestión de residuos, "el cambio empieza en casa, y juntos podemos hacer de Misantla una ciudad más limpia y sostenible", afirmó, alentando a los ciudadanos a involucrarse en las nuevas prácticas de gestión de basura.

Con estas iniciativas, Misantla busca no solo manejar el aumento temporal de residuos, sino también establecer una base sólida para una gestión de desechos más sostenible y consciente en el futuro.