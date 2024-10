Aumenta desempleo en Veracruz; 72 mil personas no encuentran trabajo: Inegi

Conforma al último resultado de los Indicadores de Ocupación y Empleo difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en Veracruz la tasa de ocupación pasó de 98.2% en agosto de 2023 a 97.1% en el mismo mes de 2024.

En este sentido tal porcentaje significa un aumento en el desempleo en la entidad, que actualmente se ubica en 2.9%.

A partir del dato que ubica la Población Económicamente Activa (personas en edad de trabajar, ya sea que tengan una ocupación o estén buscando empleo) de Veracruz en 3.4 millones de personas, se desprende que la cifra del desempleo en la entidad alcanza a más de 72 mil veracruzanas y veracruzanos.

Dicho grupo no estaría encontrando una oportunidad dentro del mercado laboral para incorporarse y por tanto están desempleados.

Aunque no se precisa las razones, ese grupo de la población no trabaja, ya sea porque no ha encontrado un empleo que se ajuste a sus necesidades, porque no existen vacantes, ya sea que se encuentre saturado o no en los municipios donde ha buscado.