Aumenta demanda de servicios funerarios en Veracruz

Después de los médicos, nosotros somos la segunda línea fuerte en el manejo de los cuerpos, y con esta pandemia si hemos tenido un incremento de casi al doble en las defunciones que se atienden normalmente, en un fin de semana de esta Pandemia tuvimos casi 25- 27 defunciones, así lo confirmó el propietario de Funerales Hermanos Vázquez, Jesús Vázquez Vázquez.

"Desde que empezó está pandemia sí hemos tenido un incremento de funciones, hemos tenido funciones por Covid, por sospecha de Covid en los domicilios y también por neumonías atípicas como los médicos lo vienen manejando, aunque para nosotros son catalogadas como Covid. Acá en el Hospital (IMSS) tuve un fin de semana en la pandemia que se registraron 25- 27 defunciones", aseguró.

Puntualizó que la Ciudad de Orizaba lleva cerca de 1 mil 700 defunciones en lo que va del año, la gran mayoría de Covid-19 y otros más con sospecha de Coronavirus.

"Vamos en el octavo mes y Orizaba ya lleva como la defunción 1 mil 700, te estoy hablando a ojos cerrados, pero si lleva la defunción de 1 mil 700 personas, no de Covid, sospechos porque lo que yo he notado es que las estadísticas que todo mundo maneja son las sospechas y no las ponen como número en la estadística, los que ponen nada más son los confirmados de Covid, pero hay mucho más por sospecha", dijo.

Incluso señaló que por versión de los propios familiares, muchos de sus familiares fallecidos llegan al Hospital del IMSS o al Hospital Regional con un severo cuadro grave de Covid y mueren antes de que les den su resultado, y esos ya no son contemplados en las estadísticas.

Vázquez Vázquez señaló que los costos en los servicios funerarios se han incrementado hasta en 2 mil pesos, debido al equipo de protección personal que utilizan los trabajadores.

"Ha incrementado y debe de ser considerado el equipo de protección personal como: overol tyvek, antes costaba 50 pesos, ahorita lo vienes a comprar hasta en 250 y 300 pesos, incluso hubo un tiempo que la verdad acá no había, estuvimos mandando a pedir a México, por MercadoLibre y así sumale la compra súmale todavía el envío, estamos trabajando con altos costos", dijo.

Mencionó que el aumentó también se debe a que los proveedores la mayoría de la Ciudad de México, han incrementado sus costos en un 30 y 40 por ciento.

"Debido a su alta demanda el proveedor nos ha incrementado los costos en un 30 a 40 por ciento, es por eso que los servicios se han incrementado alrededor de 2 mil pesos por cuestiones del equipo de seguridad, pero es por el manejo, se ocupa bolsa hermética, se ocupa traje especial tyvek que es desechable, se ocupan mascarillas, goggles, protector facial, botas, tres pares de guantes para cada trabajador que normalmente van de 2 a 3 y luego hay que desinfectar los equipos, por ejemplo si es un cuerpo que se va a retirar para cremación se retira en un contenedor plástico o de acero inoxidable para poderlo desinfectar posteriormente al manejo".

Asimismo dijo que no únicamente es el equipo de protección personal el que se utiliza para el manejo de los cuerpos, puesto que han tenido que adquirir pistolas de termonebulización para desinfectar sus salas, como las unidades de traslado.

Reiteró que actualmente el proveedor de cajas de muertos ya no le vende a minoristas, incluso deben de depositarle el 50 por ciento del capital o de lo contrario todo y la entrega se hace en 15 días., "Ahorita un proveedor no te vende si no le garantizas un deposito del 50 por ciento y el otro 50 por ciento cuando se hace la entrega, o te pide todo a través de una transferencia porque tiene mucha oferta y mucha demanda".

Mencionó que el servicio funerario más económico oscila desde 5 mil pesos y de ahí hasta una cantidad mayor dependiendo del cajón que elija la familia.

En cuanto al tema de las cremaciones, el funerario reconoció que existen atrasos débido a varios factores, primero a que existen dos hospitales muy fuertes en la zona como lo es el Hospital Regional de Río Blanco y el Hospital General Regional número 1 del IMSS, los cuales están sacando de dos a tres cuerpos al día, y si la familia decide cremarlo por la mañana es donde hay choque de horarios y deben esperar mayor tiempo.

"Todo mundo quiere en el horario de la mañana, entre 10 y 12 del día, o a las 2 de la tarde, entonces si llega a chocar con un horario como eso se tiene que programar para más tarde, pero ya estamos regularizando el servicio, al principio fue como que la psicosis en Orizaba de que todo mundo quería crenarlos, pero ahora ya mucha gente esta sepultando también".

Finalmente dijo que durante este mes de julio toda la gente estaba sepultando a sus seres queridos acaecidos por el Covid-19, pero durante este mes de Agosto están cremando poco y se está sepultado un poquito más., "Sepultamos a lo mejor 6 y se creman 4".