Atoran certificados de estudiante del Colegio Preparatorio Orizabeño

Debido a que a nueve meses de que egresaron del Colegio Preparatorio Orizabeño (CPO) en su sistema mixto o sabatino no han recibido su certificado, decenas de estudiantes podría perder su registro para cursar una carrera en el nivel de educación superior, acusaron algunos de los afectados.

Los afectados señalaron que a la fecha no tienen siquiera una constancia de estudios y menos el certificado, por lo que no tienen forma de acreditar ante cualquier institución de educación superior que cursaron el nivel medio y concluyeron sus estudios.

Mencionaron que el director Rogelio Sáenz Tzitzihuaa únicamente les da evasivas y no les responde mensajes o llamadas y cuando lo llegan a topar les dice que el problema es de Xalapa en el Sistema de Control de Bachilleratos (Sicoba).

Uno de los estudiantes, de nombre Marco Aurelio Martínez, expuso que culmino sus estudios de bachillerato en el CPO en enero pasado, pero a la fecha no tiene certificado ni constancia y no se puede inscribir en la universidad por ello.

"Fui alumno del CPO Mixto, desde enero que nos graduamos no nos dan respuesta de nuestra constancia. Le he estado preguntando al profesor Rogelio Sanz, pero nos dice que el problema no es de él, sino que viene desde Xalapa", indicó Rafael González.

Otros jóvenes egresados señalaron estar en la misma situación, lo que les ha impedido entrar a una institución de educación superior y hasta conseguir un trabajo, porque cuando les piden grado de estudios no tienen con qué validar.

Dijeron que saben que al parecer a los jóvenes que salieron después de ellos ya les dieron los documentos, pero a ellos no les han resuelto esta situación.