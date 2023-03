Atiende oficina de SRE en Orizaba hasta 120 personas al día

Un promedio de 100 a 120 citas diarias de ciudadanos que acuden principalmente a tramitar su pasaporte se atienden en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Orizaba, indicó el secretario del ayuntamiento, Alfredo Hernández Ávila.

Agregó que aunado a ello son decenas de llamadas diarias las que se atienden para preguntar diversas cuestiones relacionadas con los trámites que ahí se realizan, por lo que a las personas se les da la información que requieren.

Aclaró que esto no representa que se quite tiempo al personal que da la atención a la gente citada, ya que hay empleados que están abocados exclusivamente a ello.

Indicó que tan sólo durante el mes de febrero se atendieron 80 llamadas diarias en las que se dio respuesta a las dudas de la gente.

"Por motivos de requisitos, recepción, revisión, de documento para trámites de pasaporte, tan solo en el mes de febrero fueron un promedio de 80 llamadas diarias porque también tenemos personal dedicado a atender vía telefónica cualquier duda o requerimiento de la ciudadanía", apuntó.

Facilitan trámites

Agregó que cuando menos gente acude, se presentan 60 citas diarias, aunque no en todos los casos se puede concluir el trámite, ya que en ocasiones al ciudadano le falta algún documento o no cumple un requisito, por lo que no logra obtener su pasaporte.

Hernández Ávila recordó que a fin de facilitar las diligencias a la población, en todas las oficinas de la SRE se cuenta con un módulo del Registro Civil, para quienes necesiten obtener un acta certificada la puedan obtener ahí mismo.