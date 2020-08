Atiende DIF en Mendoza 80 casos de violencia intrafamiliar a la semana

El Sistema DIF Municipal de Ciudad Mendoza atiende un promedio de 80 casos de violencia intrafamiliar de manera semanal, descartando que se hayan incrementado por índole de la Contingencia Sanitaria del Covid-19.

"Realmente que haya habido un aumento notable y que se pueda decir que es por esta índole de la contingencia no, simplemente si tenemos casos de Violencia Intrafamiliar, nosotros estamos atendiendo un promedio semanal de 80 personas, sin embargo ha disminuido lejos de decir ha aumentado", así lo afirmó la Directora Ingrid Romero García.

Señaló que el número ha disminuido debido a que en su mayoría deben ser atendidos por las autoridades de la Fiscalía y los Juzgados, al ser casos de convivencia familiar y depósitos de alimentación.

Así mismo dijo que ha disminuido considerablemente la afluencia de ciudadanos que concurren a las instalaciones del DIF.

"Había veces que atendiamos hasta 123 personas, pero ahora solo se atienden entre 30 a 30 personas, que principalmente nos vienen a pedir despensas".

Romero García pidió a los padres de familia a cuidar a sus hijos y a evitar exponerlos ante una situación de peligro, ya que ya se presentó el caso de la agresión de un adulto a un menor por invasión de privacidad.

"Pedirles que cuiden a sus niños, que no los expongan que los dejen andar solos en la calle para evitar este tipo de situaciones que los ponga en peligro de cualquier índole. Tuvimos un caso que ya está en Fiscalía de una vecinita que agredió a un niño, recordarles que no les permitan salir solitos que no los expongan porque ahorita también la gente puede a lo mejor no sentirse cómoda en el aspecto de que si un niño llega a su casa y en esta ocasión resultó molesto, porque el niño invadió un poquito más el espacio, entonces el exhorto es cuidar mucho a los niños".