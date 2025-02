Atacan casa de aspirante de Morena a candidatura en Jilotepec (+VIDEO)

José Antonio Olivares Solano, aspirante a la candidatura del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la alcaldía de Jilotepec, acusó públicamente que la madrugada del domingo 2 de febrero unos hombres atacaron con arma de fuego su domicilio.

Olivares Solano encabezó una manifestación en las instalaciones del Comité Estatal de Morena para exigir piso parejo en la contienda interna el viernes 31 de enero de 2025.

El aspirante indicó que el ataque se registró alrededor de las 03:40 horas del domingo, cuando él y su familia se encontraban descansando por lo que pidieron ayuda al 911 y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

"El viernes pasado estuvimos en Morena para hacer la petición respetuosa de que haya piso parejo pues había un tema de servidores públicos de secretarías que hacían actos de proselitismo a favor de aspirantes.

"Hubo una guerra sucia en redes sociales donde nos agredieron con temas políticos, que me fui a lloriquear al partido", señaló.

Asimismo, dijo que desde el viernes ha recibido mensajes de extorsión, notas de voz amenazantes e incluso le arrojaron una piedra con un mensaje donde le exigían que se bajara de la contienda electoral.

Olivares Solano refirió que en su portón quedaron las huellas de cinco impactos de bala junto con los casquillos; por ello, interpuso la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) donde se abrió una carpeta de investigación.

"Temo por mi vida, por la de mi familia y el equipo de trabajo que me respalda, el mensaje fue ´bájate de la contienda´ pero no nos vamos a bajar, tenemos la firme idea de seguir adelante.

"No quiero acusar a nadie, pero sí hago un llamado a la civilidad, no somos muchos, no hay necesidad de hacer esto", explicó en rueda de prensa en el centro de Xalapa.