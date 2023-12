Aspirantes de Morena a cargos de elección popular deben renunciar: Rogelio Rodríguez

El aspirante a la coordinación distrital de Morena en el distrito 15, Rogelio Rodríguez García, refirió que ha recorrido todo el distrito para presentarse con la militancia y simpatizantes y tiene buen recibimiento por la labor que ha hecho como parte del partido.

Invitó a los demás aspirantes a que se conduzcan bajo los principios que tiene el partido y el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy puntual en señalar que quienes tengan un cargo público deben renunciar si quieren aspirar a otro encargo.

Sin embargo, mencionó que es el único aspirante en el distrito 15 que cumplió con renunciar al cargo desde el 30 de septiembre pasado, porque no es ético ni moral estar percibiendo el sueldo en un encargo y hay quienes no han sido congruentes.

Señaló que es triste decirlo, pero eso no es Morena, porque el partido no es prometer cosas o dar dádivas, es algo que se estuvo combatiendo y esas prácticas de las viejas políticas no se pueden estar replicando.

Su trayectoria

Recordó que en su momento fue diputado local cuando Morena era minoría y presentó tres iniciativas, entre ellas la Ley para Desaparición Forzada, en la que se trabajó en colaboración con los colectivos.

"Pasamos a tribuna más de 50 veces a defender los derechos de los ciudadanos, a dar posicionamientos, y parte importante, fuimos una generación de diputados que donamos la mitad de nuestro salario, en aquel momento para la construcción de las Universidades del Bienestar Benito Juárez que actualmente ya mucha de ellas están operando, como la de Río Blanco, Ixtaczoquitlán y Coscomatepec, entre muchas otras más", apuntó.

Rodríguez García recordó que también tiene conocimiento en el territorio tras ser director regional de Programas Federales de gobierno para la Secretaría de Bienestar, por lo que se siente preparado para seguir trabajando por el partido.