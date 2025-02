Aspirante del MC a alcaldía de Orizaba pide contienda limpia a dirigencia

Marco Rodríguez, uno de los tres aspirantes a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Orizaba, exhortó a los órganos de dirección del partido a respetar la decisión de los ciudadanos para elegir a quien represente el mejor proyecto.

Consideró que si se llega a dar la imposición de una candidatura externa se comenzaría a caer en decisiones cupulares que es el motivo por el que partidos como el PRD ya no existen y la razón por la que otros como el PRI han venido decayendo.

Recordó que en su momento, Dante Delgado fundó Convergencia por la Democracia con la premisa de que los ciudadanos sean más escuchados al momento de tomar las decisiones mediante consultas a la base.

Posteriormente, mencionó, hubo algunas inconistencias y se buscó formar un nuevo instituto político, que es Movimiento Ciudadano

Marco Rodríguez señaló que Orizaba es muy importante para quienes quieren a esta ciudad, por lo que no elegir candidato a quienes están formalmente registrados, no sólo representaría jugar con la democracia al interior del partido, sino que implicaría el inicio de su deterioro, como ha pasado en otros donde se ha dado la incrustación de personajes que no son afines a ellos.

Confió en que MC salga muy bien librado en este proceso para poder ser la propuesta fresca e idónea que los ciudadanos quieren.

El aspirante ofreció una rueda de prensa este viernes, en donde estuvo acompañado por Pablo Delgado Rannauro, uno de los fundadores del partido.