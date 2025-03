Aspirante de Morena a candidatura en Ixtaczoquitlán truena contra proceso

El ex aspirante a la candidatura a la alcaldía por el Morena en Ixtaczoquitlán, Roberto Trinidad González Cruz, expresó su inconformidad por la forma en que se llevó a cabo el proceso interno en ese partido.

Explicó que aunque los otros aspirantes fueron citados por el partido el jueves pasado en Xalapa para darles a conocer quién había sido nombrado "Promotor de la Transformación" en Ixtaczoquitlán, pero él no fue convocado a pesar de que contaba con su registro en tiempo y forma y apareció en la encuesta.

"Yo estoy inconforme porque nunca me llamaron. Yo aparecí en las encuestas y fui marginado, fueron violados mis derechos político-electorales y pese a la trayectoria que tengo en el partido fui ignorado, por eso me manifiesto que no estoy conforme en cómo se hicieron estas situaciones", expuso.

El regidor primero del ayuntamiento mencionó que tan apareció en la encuesta que fue llamado de manera aleatoria.

Sin embargo, reiteró que él no fue convocado para informarle del resultado de la misma, en cambio, fueron llamados otros que ni siquiera sabían que se habían registrado.

Mencionó que al saber que estaban llamando a sus compañeros inscritos en el proceso interno, esperó la llamada, pero nunca llegó.

Pensando que se trataba de una omisión involuntaria, acudió a Xalapa con los demás, pero grande fue su sorpresa porque ni siquiera lo dejaron entrar.

Comentó que esto le hace pensar que el proceso fue irregular y que las encuestas fueron manipuladas desde el Comité Estatal, pues no es posible que se haya anotado, que hayan llamado a los ciudadanos, pero que no aparezca en los resultados.

"Para empezar fueron modificadas las encuestas a modo y lo que se oye de todos los compañeros es que fueron vendidas las candidaturas, por eso hay mucha inconformidad, porque la base fue ignorada y se metió a gente de fuera", apuntó.

Agregó que otro candidato que hizo muy buena precampaña fue el señor José Luis Tiza, pero tampoco se le invitó, lo mismo que a otros estuvieron caminando.

Cabe mencionar que lo que informaron a los demás inscritos es que José Luis Cortés Gutiérrez, "El Chevis", fue nombrado como "Promotor de la Transformación".

Mencionó que a quienes fueron convocados les hicieron firmar un documento "a ciegas", pues tenían que firmar al calce pero no los dejaban ver el contenido del escrito.

González Cruz comentó que en su caso es militante del partido desde el 2016 y ha estado en tres campañas, incluso estuvo a cargo de la estructura en dos ocasiones, pero el trabajo a ras de suelo no ha importado, sino que fue una venta de candidaturas.

Indicó que por este proceso irregular presentará una impugnación ante el Comité de Honor y Justicia del partido a nivel nacional.