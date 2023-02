¿Lograste ver el Cometa Verde? Este fenómeno se pudo observar desde Veracruz

El Cometa Verde C/2022 E3 (ZTF) pasó a lo largo de la noche del miércoles 1 y primeras horas del jueves 2 de febrero, Día de la Candelaria, por el espació, pero muy pocas personas lo vieron y muchas ni se enteraron de que pasó.

Con anticipación se habló de que se produciría el fenómeno en el espacio celeste, pero el ciudadano común ni se enteró.

Durante la noche del miércoles 1 de febrero muchas personas consultadas sobre si lo verían dijeron que no habían escuchado nada al respecto, pero tampoco tenían intención de desvelarse para intentar algo que ni sabían qué es.

Algunas, no más de 3, dijeron que sí escucharon al respecto y antes de acostarse a dormir intentaron verlo, pero no tuvieron éxito y no estuvieron dispuestos a desvelarse para ver algo que ni sabían cómo era.

"Para mí es más importante ir a trabajar muy temprano que desvelarme por un cometa", dijo.

Alguien dijo que sí lo vio, pero después se rio y exhibió que mentía.

Todo indica que al menos en Veracruz el Cometa C/2022 E3 (ZTF) literalmente "pasó de noche" y bastante inadvertido para el ciudadano común.

Al final alguien dijo con aire de resignación "me esperaré para dentro de 50 mil años cuando vuelva a pasar".

Y estalló en carcajadas. Y colgó el teléfono.

Lo que en otra época si era común alcanzar a distinguir eran los aerolitos, pero desde hace décadas ya no es común escuchar al respecto.

/lmr