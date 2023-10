Así como critican a Alito que apoyen al PRI-Veracruz, reviran a 'priistas rebeldes'

El representante del PRI ante el OPLE, Zeferino Tejeda Uscanga consideró que el mismo ánimo y empeño que muestran algunos compañeros de su partido en Veracruz para criticar al dirigente nacional Alejandro Moreno, igualmente lo deberían tener para apoyar los trabajos del partido.

Esto lo comentó en referencia a la queja por parte de un grupo de priistas, quienes están en contra de la designación de Adolfo Ramírez Arana, pues esperaban fuera postulado Fernando Kuri.

"Qué bueno, con ese dinamismo, que esos grupos se forman, se integren a los trabajos del Revolucionario Institucional en vísperas de un proceso electoral", expresó.

En primera instancia dijo desconocer lo que dijeron sus correligionarios de partido la noche de este miércoles, en el puerto de Veracruz y donde Fernando Kuri lamentó y criticó el nombramiento de Adolfo Ramírez Arana como dirigente del Tricolor.

IGNORA ZEFERINO INTEGRACIÓN DE GRUPO AL INTERIOR DE PRI-VERACRUZ

"No lo he visto, no puedo opinar al respecto. Desconozco el fondo, desconozco el grupo. No he visto la nota la verdad", manifestó.

Cuestionado en relación a las diferencias y pugnas internas que se están dejando ver en el PRI, a unos días del arranque oficial del proceso electoral; refirió que el nuevo presidente del Comité Directivo Estatal llamó a todos los grupos priistas para incorporarse a los trabajos del Partido para trabajar en unidad rumbo a la jornada comicial.

"Seguramente entrarán en contacto con ellos a fin de que todos se sumen a estos trabajos. Yo desconozco la integración de esos grupos al interior del Partido", sostuvo.

Tejeda Uscanga rechazó que este tipo de manifestaciones o expresiones vayan a afectar la alianza para conformar el Frente Amplio en Veracruz, toda vez que es un tema nacional y espera que la dirigencia estatal logre sacar adelante la alianza con base en los tiempos de la Entidad.