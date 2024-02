ASF confirma: Investigación a videovigilancia de Yunes Linares continúa

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que este 2024 sigue abierta una investigación sobre el Sistema Estatal de Videovigilancia de Veracruz, a través de la clave de acción 2018-A-30000-19-1583-06-001.

"La clave de acción (...) se encuentra en análisis e investigación para determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la Ley General de Responsabilidades Administrativas señale como faltas administrativas", detalló la ASF a través de su área de transparencia.

Cabe destacar que esta investigación abre la posibilidad de nuevas acciones legales por parte de la ASF en relación con presuntas irregularidades en la contratación del sistema, lo que ocurrió durante la administración del panista Miguel Ángel Yunes Linares.

YA HAY DENUNCIA

En 2023, la ASF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el Sistema Estatal de Videovigilancia, que según el exgobernador Yunes Linares debía estar operando desde el 16 de agosto de 2018.

La denuncia se debe a la fallida adquisición y puesta en marcha de las cámaras de monitoreo, que significó un gasto de 350 millones de pesos de recursos federales, además de recursos estatales cuyo presunto uso incorrecto también fue denunciado.

La Auditoría determinó que el contrato número SSP-UA-111/17 para la adquisición, suministro, electrificación, instalación y puesta en operación de los sistemas de circuito cerrado de televisión CCTV fue calificado como "no óptimo", pues los equipos no funcionaban o no recibían señal.

"Por lo anterior, se determinaron pagos improcedentes por 349,775.7 miles de pesos con recursos del programa Cámaras de Vigilancia en el Estado de Veracruz, ya que los bienes adquiridos no se identificaron ni se registraron en el inventario y carecieron del resguardo correspondiente.

"Tampoco se acreditó el correcto funcionamiento de los mismos, así como su entrega formal", determinó la Auditoría.

COMTELSAT INCUMPLIÓ

En enero pasado, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez señaló que la empresa a cargo de la instalación del sistema mintió sobre los avances en la instalación de los equipos.

Comtelsat S.A. de C.V., había prometido completar la instalación de seis mil 476 cámaras; sin embargo, el mandatario estatal confirmó el incumplimiento de la empresa pese a que se había llegado a un acuerdo.

"Vamos ya por toda la vía jurídica y la que corresponda por ese fraude", declaró el mandatario en conferencia de prensa. Agregó que únicamente se han instalado el 40 por ciento de las cámaras y que se buscará castigar el fraude.

"Nosotros estamos integrando todo lo correspondiente para poner la denuncia y tengan la seguridad de que va a ser así. Nosotros hemos acudido a la Fiscalía. Hubo una simulación que hicieron, la verdad es que creo que ni el 10 por ciento habían colocado o no estaba funcionando.

"Ellos alegaban que estaban ahí los equipos, pero en un diagnóstico que me llevó casi un año se determinó que incluso había postes sin nada, donde supuestamente tendrían que tener cámaras", mencionó.

De esta manera, la clave de acción de la ASF a través de la Dirección General de Investigación, determinaría si existieron posibles actos u omisiones del Gobierno de Veracruz con el Sistema Estatal de Videovigilancia.