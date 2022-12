¡Es un éxito! Artista nanchiteca la rompe en concurso en Estado Unidos

Luego de competir entre 527 aspirantes, la artista plástica Socorro Reyes Ramírez, fue seleccionada para participar en el "Desfile de corazones".

Para participar en dicho desfile en el que participan 40 artistas, Reyes Ramírez presentó una obra inspirada en la diversidad en la ciudad, desde un estilo en la fantasía. Trabajo que se apreciar a detalle en su cuenta de Instagram @socosocodrilo.

La artista nanchiteca actualmente radica en Estado Unidos, y se desarrolla en el arte multimedia, tiene su propio estudio donde realiza proyectos creativos de diferentes tipos, teniendo colaboraciones con artistas de Kansas City y Missouri, este último lugar en el que desde hace algunos años radica.

Además, destaca su labor en el museo Midwest The Nelson Atkins Museum of Art como Escort and GSOfficer, situado en Kansas City.

A través de sus redes sociales dio a conocer su sentir por participar en dicho evento, agradeciendo el apoyo de su familia, amigos y gente hermosa que siempre apoya su trabajo, personal que le dan inspiración para continuar en el viaje artístico.