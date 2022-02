Carballo Arroyo, elaboradora de licores y cremas de frutos de la región, dio a conocer que en medio de esta pandemia del SARS-CoV2, ha dejado al borde de la quiebra a sus compañeros artesanos, debido a que, al no haber turismo en la ciudad, su estatus se redujo considerablemente, a tal caso de que se piensa que se buscará alternativas para continuar su labor, pues a la fecha no se ha reflejado algún tipo de respaldo para este tipo de actividad.

Ana Lucia Carballo Arroyo , artesana de esta ciudad de Misantla , dio a conocer que este año a este sector misanteco no se le llamó a la Cumbre Tajín en su edición 2022 y lamentó el cierre de la puerta, pues en medio de la pandemia del SARS-CoV2 lacera su economía.

"No he recibido una invitación para participar en la cumbre Tajín; en otros años nos han hablado por parte del ayuntamiento y ellos son los encargados de llevar nuestros productos, porque nosotros no contábamos con los recursos para ir, entonces el ayuntamiento recibía la invitación directamente y ellos nos organizaban y nos proporcionaban el transporte, habiendo un stand representando a Misantla".

Agregó que esto es muy importante para que puedan tener buenas plataformas de impulsar sus productos; sin embargo, en esta ocasión no fueron considerados: "Nos damos a conocer, sabemos que es mucha competencia; hablando de mi producto, hay mucha competencia. Yo que me dedico a hacer bebidas a base de cachichín, pues en ningún otro lado las hay, aparte de que tengo otros sabores como son el capulín, nanche, llichi, lo conocen en otros lados, pero con la bebida del cachichín no hay mucha competencia, pero es necesario darla a conocer".

Es de anotar que existe una Ley para el Fomento de la Actividad Artesanal para el Estado de Veracruz, la cual sólo quedó en hoja muerta, debido a que esta no se ha visto aplicada en estos años de pandemia, teniendo un verdadero golpe a los artesanos misantecos que solo están sobreviviendo.