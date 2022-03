El licenciado Mario Landa fue el que dijo a los pobladores: "Estamos viviendo una situación, que todas y todos ya sabíamos de antemano, una situación donde quieren imponer a nuestro representante, el pueblo de Arroyo Hondo necesita manifestar todo tipo de inconformidad", expresando que esto agrava la situación de la localidad.

"Estamos dispuestos a defender la postura del pueblo, no de una persona y si el municipio ataca de esta forma Arroyo Hondo, está libre para poderse manifestar".

En el manifiesto que levantaron a mano escrita, plasman lo siguiente:

Arroyo Hondo,

Misantla, Ver 27 de marzo de 2022

Los que suscriben, representantes de los candidatos al Agente Municipal, de la congregación de Arroyo fondo: Leonardo Pérez León, Eusebio Pérez Álvarez y Oscar Morales Rodríguez; Esteban Ramírez, manera respetuosa y Rodríguez, ante las siguientes anomalías, presentadas por parte de las autoridades de la Junta Municipal Electoral para llevar a efecto la votación del cual se presentan de manera déspota y ofensiva ante los representantes de los candidatos antes mencionados.

SIN TRAER PARA ESTE FIN EL PADRÓN ELECTORAL BASE PARA LA REALIZACIÓN DE LA MANERA DEMOCRÁTICA LA ELECCIÓN; Así mismo sólo presentaron 700 boletas para este efecto que los que firman la presente toman el siguiente acuerdo:

NO DAR INICIO A LA VOTACIÓN EN TANTO NO SE CUENTE EL PADRÓN ELECTORAL; ASÍ MISMO LAS BOLETAS SUFICIENTES PARA LA REALIZACIÓN DE LA VOTACIÓN. POR LO TANTO, AL NO MENCIONADO LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD ESPERAMOS NUEVA FECHA PARA LA REALIZACIÓN DE MANERA DEMOCRÁTICA DE ESTA ELECCIÓN, PREVINIENDO NO IMPONER A NINGUN CANDIDATO.

REPRESENTANTES DE CASILLA POR UN PUEBLO UNIDO.

Leonardo Pérez León, Eusebio Pérez Álvarez, Esteban Ramírez Rodríguez, Oscar Morales Rodríguez.

La localidad de Arroyo Hondo cuenta con más de 3 800 habitantes, de esto según se informó el padrón es de 2 500 aproximadamente votantes, a lo que esto la inconformidad no se hizo llegar pues no se les dieron ni él ni el 50% de boletas por parte de la Junta Municipal Electoral de Misantla.