Arrancan campaña candidatos del PAN-PRI-PRD en Ixhuatlancillo

Los candidatos a la diputación local por el Distrito 21 y a la alcaldía de Ixhuatlancillo, Israel Pérez Villegas y Fernando Ochoa, respectivamente, iniciaron su campaña este martes en el municipio, acompañados por el candidato a la diputación federal, Igor Rojí López, con un acto multitudinario en la cabecera municipal.

Rojí López fue quien primero hizo uso de la palabra para felicitar al dirigente estatal del PRD, Sergio Cadena, por haber logrado, junto con sus homólogos del PRI y PAN esta alianza, que busca sacar a los malos gobernantes.

"Los diputados son la voz del pueblo en la Cámara y no es posible que haya diputados a los que ni conocen. El Presidente decía en su campaña ´primero los pobres´ y no cumplió. El pueblo fue traicionado, ya basta de decir ´no mentir, no robar y no traicionar´ cuando es todo lo contrario", expresó.

Agregó que trabajará con Conagua y Sedatu y con Fernando Ochoa como alcalde para lograr un mejor Ixhuatlancillo, con proyectos para que tengan agua y haya un mercado municipal, entre otros.

Por su parte, Fernando Ochoa Vergara, candidato a la alcaldía, señaló que tienen muchos años de caminar calle por calle, conoce sus necesidades y carencias, aquí nacieron sus hijos y por eso quiere trabajar para todos.

"Trabajaré junto con ustedes para sacar adelante a este municipio", indicó.

Israel Pérez Villegas apuntó en su oportunidad que hoy se demuestra la fuerza del PRD y para quienes creen que lo han debilitado, se equivocan.

Al hacer uso de la voz, el presidente estatal del PRD expresó que la coalición no solo va a ganar, sino a arrasar porque tienen los mejores candidatos y las mejores candidatas, gente con experiencia y gente con resultados, que es lo que quiere la gente.

"Los que decían que no robaban, que no mentían y que no traicionaban salieron peores, porque roban como la fregada, mienten y traicionan al pueblo, porque han acabado con programas que ayudaban a las mujeres, a los campesinos, a los jóvenes, a los discapacitados, y eso no se lo vamos a perdonar", indicó.

También, resaltó, han atendido mal la pandemia, "dejaron al pueblo solo, abandonado, y en México ya hay más de 217 mil fallecidos, que son hogares que lloran a sus muertos por la ineptitud de las autoridades".